Balıkesir\'de Gaziler Günü Kutlandı

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(BALIKESİR) - 19 Eylül Gaziler Günü, Balıkesir'de de tören ve etkinliklerle kutlandı. Törenin ardından Balıkesirli gaziler, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü, Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yaşayan Anıtlar" olarak nitelendirdiği gazilerin katılımıyla Kuvayı Milliye Müzesi önünden başlayan "Kahramanlarla Yürüyoruz" 19 Eylül Gaziler Günü yürüyüşü, Atatürk Anıtı'nda son buldu.

Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

19 Eylül Gaziler Günü yürüyüşü ve çelenk sunma törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, gazilerle bir araya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın gazilere selamlarını ileten Altınöz, tüm gazilerin gününü kutlayarak vatan savunmasında gösterdikleri fedakarlıklar dolayısıyla teşekkür etti. Törenin ardından Balıkesir 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde "Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla" spor etkinliği programı düzenlendi.

Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz ile beraberindeki gaziler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Gaziler Günü kutlama programı, il protokolünün Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi ile Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi'ni ziyaretiyle devam etti. Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hv. Tümg. Hüseyin Duman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz ve protokol üyeleri, Balıkesir Şehitliği'ni ziyaret etti. Program sonunda Zağnos Paşa Camii'nde mevlit okutuldu.