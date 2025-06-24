Balıkesir'de Sokak Hayvanlarına Ücretsiz Tedavi Desteği

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeleri dolaşarak sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi desteği sağlayan mobil hayvan bakım ve tedavi aracı "Can Dost"un, haziran ve temmuz takvimi belli oldu. Araç, belirli günlerde farklı ilçelerde kuduz aşısı ve parazit uygulamasının yanı sıra yaralı hayvanları da tedavi edecek.

Balıkesir'in tüm ilçelerinde sokak hayvanlarının sağlık koşullarını iyileştirmek amacıyla hizmet veren "Can Dost" ile hayvanların sağlık taramaları ve tedavileri gerçekleştiriliyor. Sokak hayvanlarına uzman veteriner hekimler tarafından parazit uygulaması ve kuduz aşısı yapılıyor.

Belirli günlerde, belirlenen ilçelerde hizmet veren Can Dost, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Can Dost, 18 Temmuz Marmara Adası'nın saatleri feribot seferlerine bağlı olarak değişiklik gösterdiği için yalnızca 18 Temmuz'da Marmara Adası'nda 14.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Can Dost'un haziran ve temmuz ayı programı belli oldu. İlk olarak 24 Haziran (bugün) Savaştepe Hürriyet Meydanı'nda hizmet verecek araç, 25 Haziran'da (yarın) Bigadiç Pazar Yeri, 26 Haziran'da Sındırgı Cumhuriyet Meydanı, 27 Haziran'da Kepsut Cumhuriyet Meydanı, 30 Haziran'da Dursunbey Kent Meydanı'nda olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Can Dost, 1 Temmuz'da Balya Cumhuriyet Meydanı, 2 Temmuz'da İvrindi Atatürk Meydanı, 3 Temmuz'da Havran Eski Belediye Önü ve 4 Temmuz'da Edremit- Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nda olacak.

Takvim, 7 Temmuz'da Burhaniye Cumhuriyet Meydanı, 8 Temmuz'da Gömeç Cumhuriyet Meydanı ve 9 Temmuz'da Ayvalık Cumhuriyet Meydanı ile devam edecek.

Can Dost, 10 Temmuz'da Susurluk Heykel Meydanı'nda, 11 Temmuz'da Manyas Atatürk Meydanı'nda, 14 Temmuz'da Gönen Hükümet Meydanı'nda ve 16 Temmuz'da Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet verecek.

Sokak hayvanları için tüm klinik imkanları seferber eden Can Dost'un takvimi, 17 Temmuz'da Erdek Cumhuriyet Meydanı ve 18 Temmuz'da Marmara Adası'nın ardından 21 Temmuz'da Karesi Millet Bahçesi ve 22 Temmuz'da Altıeylül Atatürk Parkı'nda tamamlanacak.