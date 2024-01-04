Balıkesir\'de terör operasyonu: 4 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Edremit ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/ YPG içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye giriş yapan 2 Suriye uyruklunun yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen E.K. ile Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve ikamet kaydının olmadığı belirlenen A.N. de yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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