Balıkesir'deki Uygulamalı Arıcılık Kursu Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'deki Uygulamalı Arıcılık Kursu Büyük İlgi Gördü

Geniş Video İzle

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uygulamalı Arıcılık Kursu, yurdun dört bir yanından katılımcıları ağırlayarak arıcılık potansiyelini artırmayı hedefliyor. Teorik ve pratik eğitimlerle yaklaşık 10 gün sürecek olan kurs, katılımcılardan olumlu geri dönüşler alıyor.

13.01.2025 15:53  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurdun dört bir yanından Balıkesir'e geldiler

Arıcılık kursuna yoğun ilgi

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BAÇEM koordinasyonunda il genelinde ilk defa açılan Uygulamalı Arıcılık Kursu, yoğun ilgi gördü. Yurdun dört bir yanından arıcılığa merak duyanları buluşturan kurs, "Tarımda Balıkesir Modeli"ni geliştirmek için önemli bir adım olarak görülüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK iş birliğinde düzenlenen "1. Uygulamalı Arıcılık Kursu" yurdun dört bir yanından gelen kursiyerleri ağırladı. 6 Ocak'ta başlayan ve 17 Ocak'a kadar teorik, pratik eğitimlerle devam edecek olan kurs, il genelinde arıcılık potansiyelini artırmayı ve sektöre donanımlı arıcılar yetiştirmeyi hedefliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında alanında uzman eğitmenlerin verdiği eğitimlere yurdun dört bir yanından katılım sağlayan kursiyerler gördükleri teorik eğitimin ardından uygulamalarla da kendilerini geliştirecekler.

Uygulamalı arıcılık eğitimi almak için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Seçil Ersöz, "Daha önce BAÇEM'in başka bir kursuna katılmıştım, 'Tıbbi Aromatik Bitkiler Kursu'ndan çok memnun kalmıştım. Bu deneyimi de burada yaşamak istedim. Ortamımız çok güzel. Hocalarımız zaten çok gönülden anlatıyorlar. Hocamız çok bilgili. Bizim bir kitaptan okuyamayacağımız ya da bir videoda yakalayamayacağımız küçük nüanslar, püf noktalar veriyor, hevesle anlatıyor. Hocamızın bilgi birikimini ve deneyimini bize çok iyi aktardığını düşünüyorum. Böyle bir imkanı sundukları için çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirerek bu imkanı ücretsiz olarak sunuyorlar. Bu yolda ilerleyen insanlar için çok önemli. Ayrıca ücretli bile olsaydı bu kadar deneyimli insanı bir arada bulmak ve bu bilgi birikimini kısa sürede alabilmek mümkün değildi" dedi.

BAÇEM'in çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Murat Özmen, "İnternette de dışarda da birçok yerde arıcılık kursuyla ilgili araştırmalar yaptım, yeterli olmadığını gördüm. Bir süredir de bekliyordum. Ben neredeyse Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ne abone olmuş bir kişiyim. Taleplerimiz vardı ve taleplerimiz karşılandı. Şu anda da çok güzel bir akademik çalışma sonucu çıkan bilgileri bizimle paylaşıyorlar. Çok güzel ve birçok şeyi öğreniyoruz. Eksik olan bir şeyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi karşıladı" diyerek çok aramasına ve ücretli kurslara da bakmasına rağmen yeterli donanıma sahip bu kursun ücretsiz olarak verilmesi nedeniyle mutluluk duyduğunu belirtti.

BAÇEM'in düzenlediği arıcılık kursunda eğitim alan kursiyerlerden Büşra Güder, "Ben uzun zamandır arıcılık kursu almak istiyordum ama ilk defa bu sene daha ciddi bir şekilde bunu planlamaya başladık. 'İyi ki daha önce başka bir yerde kurs almamışım' dediğim bir noktadayım. Hem eğitimin 10 gün olması, hem de eğitmenlerimiz çok kapsamlı, alanlarında çok deneyimliler ki belediye zaten çok uzun yıllardır arıcılıkla ilgili tesiste çalışmalar yapıyor. İlk bilgiyi burada almış olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. BAÇEM'de şimdiye kadar aldığım bu dördüncü kursum. Buradaki hem çalışanlar, buranın atmosferi ve belediyenin verdiği hizmetleri de bildiğim için bir kalp bağım da var aslında ve bu konuda güvenim tam buraya" ifadelerini kullandı.

Müjdat Duman, "Ben Sakarya'dan geliyorum. Arıcılık kursu için BAÇEM'de iki günden beri kurs almaya başladık. Daha önce de Tıbbi Aromatik Bitki Kursu'na katılmıştım, çok da memnun kaldım. Tüm tanıdıklarıma, çevreme tavsiye ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne de böyle bir hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle BAÇEM'in ilk arıcılık kursu bu ve ilk olmasına rağmen çok güzel referanslı hocalarla geldiler" dedi.

Balıkesir\'deki Uygulamalı Arıcılık Kursu Büyük İlgi Gördü
Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Eğitim, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Uygulamalı Arıcılık Kursu Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 05:01:07. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'deki Uygulamalı Arıcılık Kursu Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.