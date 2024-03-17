Balıkesir Havaalanı\'na 4 yıldır uçak inmiyor

Güncel

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Havaalanı'nın yapımına 2017 yılında başlandığını, 2020 yılında tamamlandığını belirterek yaklaşık 4 yıldır buraya hiçbir yolcu uçağının inmediğini belirtti. Sarı, "Bakanlığa vermiş olduğumuz bir soru önergemiz vardı. Bakan gelmeden cevabı geldi. Bakan diyor ki 'Havalimanı mevcut altyapı ve üstyapı tesisleri ile her türlü sefer talebine cevap verebilecek kapasitededir.' Fakat buraya bir tek uçak inmiyor. Siz buraya yaklaşık 550 milyon lira para yatırdınız. Siz iktidar olarak ne yapıyorsunuz" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Havaalanı'na yaklaşık 4 yıldır yolcu uçağı inmemesine ilişkin konuştu. Sarı, şunları söyledi:

"Balıkesir'e verdiği sözleri tutmayan. Balıkesir'e bugüne kadar verdiği sözlerin dörtte birini bile hayata geçiremeyen makyajcı Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bütün tuşlara basmaya karar verdi. Her gün bir bakan çağırıyor. Balıkesir'de yapamadıklarını bakanların vaatleri ile sözleri ile Balıkesirlileri kandırmaya çalışıyor. Bakan gelmeden Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Balıkesir Merkez havaalanındayız. Bu havaalanının 2017 yılında yapımına başlandı 2020 yılında bitti. Yaklaşık 4 yıl oldu ve bu havalimanına hiçbir yolcu uçağı inmedi.

"FAKAT BURAYA BİR TEK UÇAK İNMİYOR"

Bakanlığa vermiş olduğumuz bir soru önergemiz vardı. Bakan gelmeden soru önergemizin cevabı geldi. Geçtiğimiz günlerde bakan Uraloğlu'na sorduğumuz önergenin cevabı bakan gelmeden geldi. Bakan diyor ki 'Balıkesir Havalimanı mevcut altyapı ve üstyapı tesisleri ile her türlü sefer talebine cevap verebilecek kapasitededir.' Fakat buraya bir tek uçak inmiyor. Uçak inmeyen havaalanına yapılan bakımlarla ilgili sorular sormuştuk. 2023 yılındaki ihale ile ilgili. Bir tane uçak inmiyor bir tek vatandaşa hizmet etmiyor bu havaalanı. Siz buraya yaklaşık 550 milyon lira para yatırdınız. Siz iktidar olarak ne yapıyorsunuz?

"YÜCEL YILMAZ'A SORDUĞUMUZDA BURANIN YOLCU HAVAALANI DEĞİL, LOJİSTİK HAVAALANI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ"

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a sorduğumuzda buranın yolcu havaalanı değil, lojistik havaalanı olduğunu iddia etti. Bu bahsettiği havaalanında bir tek hangar yok. Sorun çözemediği gibi yalan üretmekten başka da söylediği hiçbir şey yok. Vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söylemeyin. 'Biz beceremiyoruz, bu kenti yönetemiyoruz' çıkın bunu İtiraf edin. Vatandaş da en azından kimin ne yaptığını bilsin.

"BALIKESİR HALKINA BİR UÇAK DAHİ İNDİREMEDİNİZ"

Bakan gelmiş 20 yıldan beri bitiremedikleri, yapmadıkları bir adım dahi atmadıkları Kepsut yoluna bölünmüş yol yapacağı vaadinde bulunacakmış. Kepsut Belediye Başkanı çağrıda bulunuyor. '20 yıldır yapmadık. Seçimlere iki hafta kala bu yolu yapacağız' sözü veriyorlar. Söz vermeye devam ediyorlar. Makyajcı başkanının makyajcı bakanları yine tutamayacakları sözler vererek millete rezil olmaya devam edecekler. Biz buradan bakana çağrıda bulunuyoruz. Bu havaalanı ile ilgili 6 bakan söz verdi ne yazık ki hiçbiri sözünü tutmadı. Görüyoruz ki siz de göreve geleli bir yıl oldu. Soru önergeleriyle, Meclis konuşmalarıyla gündeme taşımış olmamıza rağmen hala Balıkesir halkına bir uçak dahi indiremediniz. Bu kente hizmet etmek için yapılmış bu havaalanı atıl, iş görmez bir vaziyette duruyor Bu da sizin ayıbınız olsun. Bu da sizin beceriksizliğiniz olsun. İnşallah bu çağrımıza kulak verirsiniz ve kentimize hizmet üretecek ve katkı sunacak bir adım atmış olursunuz."