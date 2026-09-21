Balıkesir Karesi\'deki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

BALIKESİR'in Karasi ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Karesi ilçesi Kocaavşar Mahallesi yakınlarında, saat 12.30 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ormana sıçradı. Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.