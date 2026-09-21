Balıkesir Karesi\'deki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Balıkesir Karesi'deki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Karesi'de Kocaavşar Mahallesi yakınlarında orman dışı alanda saat 12.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana ulaştı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
BALIKESİR'in Karasi ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Karesi ilçesi Kocaavşar Mahallesi yakınlarında, saat 12.30 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ormana sıçradı. Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
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