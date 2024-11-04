Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 4 Günde 15 Binin Üzerinde Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
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Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 4 Günde 15 Binin Üzerinde Ziyaretçiyi Ağırladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın iş birliğiyle düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. 1 Kasım Cuma günü başlayan ve 70 katılımcı firmanın bulunduğu fuar ilk 4 günde 15 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

04.11.2024 18:21
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. 1 Kasım Cuma günü başlayan ve 70 katılımcı firmanın bulunduğu fuar ilk 4 günde 15 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

"İklime Uygun Tarım, Bereketli Yatırım" sloganıyla 1-5 Kasım günleri arasında Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, üreticilerle sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle ilk defa düzenlenen fuar 1 Kasım'da törenle açıldı. Başladığı günden beri yoğun ilgi gören fuar, 4 günde 15 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

5 Kasım'a kadar devam edecek olan Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, çiftçiler ve sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü. İl merkezi ve ilçelerden çok sayıda çiftçinin katıldığı fuarda, akademisyenler tarafından kaliteli üretimi artıracak çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı. 70 katılımcı firmanın yer aldığı fuarın ilk gününde Prof. Dr. Selami Selvi tarafından "İklim Değişikliğinin Gıda/Tıbbi Bitkiler Üzerindeki Etkisi: Biyolojik Çeşitlilik ve Verimlilik" konulu konferans düzenlendi. Aynı gün Doç. Dr. Büşra Yaranoğlu'nun "Çiftlik Hayvanlarında İklim Değişikliğinin Verimler Üzerine Etkileri ve Stres Yönetimi" ile Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Öziçli'nin "Arı Yetiştiriciliği, İklim Değişikliğinin Arı Hastalıkları ve Verimleri Üzerine Etkisi" sunumları yapıldı. 2 Kasım Cumartesi günü Sencer Solakoğlu tarafından "İklim Değişikliği Gölgesinde Türkiye'deki Tarım ve Hayvancılığı Bekleyen Riskler Nelerdir?" ile İrfan Donat tarafından "Ekopolitik Pencereden Tarım ve Gıdanın Bugünü ve Geleceği" konulu söyleşiler gerçekleştirildi.

3 Kasım Pazar günü düzenlenen panelin ilk oturumunda Prof. Dr. Rahmi Türk, Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu, Prof. Dr. Esvet Açıkgöz, Prof. Dr. İbrahim Ak, Prof. Dr. Harun R. Ünsal ve Prof. Dr. Halil Ünal, hayvansal üretim ve süt kapasitesinin arttırılmasına etki eden faktörleri masaya yatırdı. İkinci oturumda Prof. Dr. Erdoğan Tuncel, Dr. Melike Cizvir, Prof. Dr. Aydın İpek ve Dr. Zekeriya Yıldırım kanatlı yetiştiriciliği ile süt-yoğurt-peynir üretimi ve zorluklarını anlattı. Fuarın dördüncü gününde Prof. Dr. Bülent Eker, Dr. Erdinç Veske, Mehmet Aytekin ve Ceren Doğan'ın yer aldığı panelde iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri ele alındı.

Fuarın üreticilere ve sektör temsilcilerine katkılarından bahseden Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Berrin Yetkin Var, "Balıkesir merkez için bu gerekli bir fuardı. Çünkü tarım ve hayvancılıkla çok fazla haşır neşir olan bir iliz. Türkiye'yi doyuran şehiriz. Tarımda ve hayvancılıkta da ilk beşteyiz. Böyle olunca bizim de kendini duyuran, herkes tarafından bilinen bir tarım fuarına ihtiyacımız vardı. Bu süreçteki ilk fuar oldu. Bundan sonra daha kapsamlı, daha geniş ve özellikle kadın üreticilerin bol bol yer aldığı, tarımsal ürünlerin yer aldığı, tanıtıldığı bir fuar olur. İklim değişikliklerine uyarlanmış bir takım etkinliklerin anlatıldığı bir fuar olur, bizim için de çok güzel olur. Bu fuarda da emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Biz daha yerel bir şey bekliyorduk ama daha geniş çaplı bir katılım oldu"

Sektör temsilcileri fuarın beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek görüşlerini şöyle ifade etti:

-Sadettin Danacı (Sektör temsilcisi): "Biz tarım fuarına ilgi anlamında çok memnunuz. Satışlarımız da oluyor. Aynı zamanda Balıkesir için de burada bir istihdam sağlanıyor. Çok memnunuz."

-Ali Özgül(Sektör temsilcisi): "Balıkesir, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık başkenti ama bugüne kadar böyle bir etkinlik düşünülmemiş. Bugün böyle bir fuar yapılması şehrimiz adına önemli bir adım. Tarım ve hayvancılık adına çabaları ve yatırımları olan firmaların çabalarının değer görmesi, ülkemiz çapında bilinmesi adına güzel bir başlangıç. Büyükşehir Belediyesi'nin bize öncülük etmesi gerçekten çok büyük bir vizyon. Öncelikle Ahmet Başkanıma sonra da emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz."

Tuncay Şahan(Firma yetkilisi): "Fuar, beklentimizin üzerinde oldu. Biz daha yerel bir şey bekliyorduk ama daha geniş çaplı bir katılım oldu. İlk üç gündeki katılım bizim açımızdan oldukça iyi."

-Ziyaretçi Gökhan Ünlü: "Tarım fuarı çok güzel. Balıkesir et ve süt ürünlerinin bol olduğu bir il. Bu fuar şehrimize katkı sağlar, çiftçilere de katkı sunar. Böyle fuarları yapmaları ve çeşitlendirmeleri biz vatandaşlar için çok faydalı olur."

-Üretici Sinem Ürkmez: "Fuar güzel. Bu sene ilk yılı, ilerleyen senelerde daha da güzel olacağına inanıyorum. Bizler için çok iyi oldu. Üreticilere hayvanlarımızı tanıtıyoruz. Almak isteyenler alıyor. Balıkesir için faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü fuar alanında değişik ürünler sergileniyor. İlgisi olanlar da bu ürünlerle ilgili bilgi alabilirler. Biz üreticiler, çiftçiler için çok faydalı olacağını düşünüyorum."

-Tanju Çetinkaya (Sektör temsilcisi): "Büyükşehir Belediyemizin bu yıl Balıkesir merkezde düzenlemiş olduğu fuarda biz de bulunmaktayız. Fuarımız gayet güzel ilerliyor. Herkesi bekliyoruz. Fuar çok güzel bir organizasyon olmuş genel anlamda beklentilerimizi karşıladı diyebiliriz. Fuar, Balıkesir'in gelişimini de olumlu yönde etkileyecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 4 Günde 15 Binin Üzerinde Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika

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