Balkan Ülkeleri Konferansı İstanbul'da Başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın başkanlık ettiği 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı İstanbul'da başladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Levent'teki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen, "18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı"nın açılışında İngilizce yaptığı konuşmada, konferansa, İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Atina'da 2007'de düzenlenen ilk konferanstan bu yana, silahlı kuvvetler arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan istişare ve diyalog süreci başlattıklarını hatırlatan Gürak, "Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı yıllardır karşılıklı çıkar konularını tartışmak, askeri koordinasyon için yeni imkanları keşfetmek ve bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasına yardımcı olmak için özel bir platform olarak hizmet etti." diye konuştu.

Gürak, terörizm, vekalet savaşları, yıkıcı teknolojiler, gıda ve enerji güvenliği, iklim değişikliği, düzensiz göç, salgın hastalıklar ve jeo-ekonomi gibi tehditlerin ulusal, bölgesel ve küresel riskleri artırdığına işaret ederek, "Bu yüzden, küresel güvenlik ortamı daha önce hiç olmadığı kadar daha karışık ve belirsiz bir hale geldi. Sadece geleneksel savaşla değil aynı zamanda, insansız sistemler, yapay zeka kullanımı gibi yeni, karmaşık, asimetrik ve hibrit tehditlerle de karşı karşıyayız. Bu durum güvenlik risklerinin çeşitlenmesi ve derinleşmesini gösteriyor. Asimetrik, belirsiz ve öngörülemez bir ortamda ulusal güvenliği sağlamak daha zor bir hal aldı. Silahlı kuvvetler bu risk ve tehditlerin bertaraf edilmesi hususunda önemli görevler üsteniyor." dedi.

Hiçbir devletin ya da kuruluşun güvenlik sorunlarıyla tek başına baş edemeyeceğinin altını çizen Gürak, özellikle müttefikler ve dostlar arasındaki yakın işbirliğinin, bu zorlukların üstesinden gelinmesi için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Metin Gürak, karşı karşıya kalınan güvenlik ortamının, güvenlik ve istikrarı sağlamak için komşu ülkeler arasında sağlam işbirliği ve dayanışmayı talep ettiğini aktardı.

Bu güvenlik bağlamında bölgenin özel bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Gürak, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bu yana, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı, Balkanlar'da istikrarı, işbirliğini ve iyi komşuluk ilişkilerini destekleyen, bölgenin barış ve istikrar alanına dönüşmesine katkı sağlayan bir forum olmuştur. Bildiğiniz gibi, tüm üye başkentler bu konferansa iki kere ev sahipliği yaptı ve şimdi ikinci turu tamamladık. Bu dönemde, konferans çerçevesinde birçok önemli görev, eğitim aktivitesi ve egzersizleri yürütüldü. Silahlı kuvvetlerimizin yanı sıra milli ve bölgesel güvenlikle alakalı konularda karşılıklı görüşlerimizi paylaştık."

"Uzmanlığımızı dost ve müttefik ülkelerle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz"

Gürak, son yıllarda atılan vizyoner adımlar sayesinde, Türkiye'nin insansız hava sistemleri alanındaki uzmanlığıyla sıkça fark edilen bir ülke haline geldiğinin altını çizdi.

İnsansız hava araçları (İHA) alanında öncü şirketlerden biri olan Baykar'ı da ziyaret etme imkanı bulacaklarını belirten Gürak, "Buna ek olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, insansız sistemlere karşı koymaya büyük önem atfediyor. Bu bağlamda, NATO Karşı-İnsansız Sistemler Mükemmeliyet Merkezi'ne ev sahipliği için başvurumuzu yaptık. Bu alandaki uzmanlığımızı dost ve müttefik ülkelerle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz. Bu önemli konuya ilişkin verimli tartışmalar yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Gürak, "Askerler olarak, ana hedefimiz ülkelerimizi savunmak, bölgesel güvenliği sağlayarak küresel barışa katkıda bulunmak ve dolayısıyla ülkelerimizin refahı için çalışmaktır. Bu gibi toplantılardan olumlu sonuçlar elde etmek bölgemizdeki mevcut zorlukları ele almaya yönelik daha etkili adımlar atmamıza imkan verebilir. Bugün burada ifade edilen dayanışma ve işbirliği, diğer ülkeler ve bölgeler için örnek teşkil edecek. Bizlere, gelişmelere daha geniş bir perspektiften bakma imkanı sağlayacaktır." sözlerini sarf etti.

Bu toplantının devam eden projelere ve Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'nın gelecekteki gelişimine de olumlu katkıda bulunacağını dile getiren Gürak, "Sonuç olarak, bu konferansın bölgesel rolünü ve etkinliğini güçlendirmek; Balkanlar ve ötesinde sonuç odaklı, işbirliğine dayalı bölgesel bir girişim olarak önemini artırmak için çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye, bu ruhla bölgemizin güvenliği ve istikrarı için her anlamlı çabayı desteklemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Konferans, Türkiye'nin ev sahipliğinde üçüncü kez düzenleniyor

Konferansa, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Slovenya Genelkurmay Başkanları ile Karadağ ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanları temsilcileri katıldı.

NATO Askeri Komite Başkanı ve NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutan Yardımcısı da toplantıya iştirak etti.

İlki 2007 yılında Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen konferans, Türkiye'de daha önce 2008 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilmişti. Bu yıl üçüncü kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak başkanlık ediyor.