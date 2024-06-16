Balkan ülkelerinde Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Balkan ülkelerinde Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

16.06.2024 09:18
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Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Bölge ülkelerindeki binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.

Tarihi camide bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.

Kavazovic, bayram hutbesinde Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Aylardır Filistin'de anlatılamaz acılara tanık oluyoruz. Gazze çok kötü durumda, benzeri görülmemiş kötülüklerle boğuşuyor. Bize ulaşan haberler çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı işlenen en kötü suçlar işlendiğini gösteriyor. Bu insanlar gözümüzün önünde, sığınacak yeri yok. Onlar için yeryüzü dar, dipsiz bir mezar haline geldi. Tarih dünyanın pervasızlığını ve korkaklığını hatırlayacaktır. Bosna ve Gazze'den sonra suç ve şiddet anlamını yitirmiş görünüyor."

Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami Bayraklı da bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taştı.

Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki kentlerde Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilerde bir araya geldi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Osmanagic Camisi ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla karşılanarak bayram namazı eda edildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki ve Rijeka kentindeki camide toplanan Müslümanlar, bayramı coşkuyla karşıladı. Hırvatistan'daki Müslümanlar, kılınan bayram namazının ardından tekbirler getirdi.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği himayesinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.

Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu, dualar edildi. Müslümanlar, caminin içinin yanı sıra avlusunu da doldurdu.

Kurban Bayramı hutbesini hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu'nun adına Kalkandelen Müftüsü Selver Xhemaili, Arnavutça, Türkçe ve Makedonca verdi.

Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Xhemaili, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Xhemaili, "Bu bayramın ailelerimizde barışın, sevginin, saygının hakim olmasına ve bu değerlerin tüm insanlığa aktarılmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Arnavutluk'ta Kurban Bayramı için merkezi tören başkent Tiran'daki Milletin Şehitleri Bulvarı'nda düzenlendi.

Binlerce Müslüman'ın katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve vaaz verildi.

Bulvarın yanı sıra ülke genelindeki cami ve meydanlarda da namaz kılındı.

Kosova'da da Müslümanlar, Kurban Bayramı vesilesiyle camileri doldurdu.

Başkent Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava'nın katılımıyla yapıldı.

Ternava, "Kurban, ruhun genişlemesi, aileye iyilik, misafire şeref, komşuya sevgi, fakire sadaka ve müminin Allah'a karşı samimiyetine şahitliktir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balkan ülkelerinde Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı - Son Dakika

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