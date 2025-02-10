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Balkanlar AB'ye 2030 Öncesi Katılmalı

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Batı Balkan ülkelerinin 2030'dan önce AB'ye katılmasını destekledi.

10.02.2025 20:19
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Batı Balkanlar'daki bütün ülkelerin 2030'dan önce Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasından yana olduklarını söyledi.

Tajani, Roma'daki devlet konuk evi Villa Madama'da Batı Balkan Ülkeleri ve Dostları Grubu'nun toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantıya, Batı Balkan ülkeleri; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan ile "Batı Balkanlar Dostları Grubu" üyesi; İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan, Çekya, Slovakya ve Slovenya'nın dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos katıldı.

Katılımcılar toplantı başlamadan hep birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Toplantı öncesi basın toplantısı düzenleyen Bakan Tajani, "Bugünkü toplantı, Brüksel ile Balkanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye hizmet ediyor." dedi.

Tajani, "Biz, tüm ülkelerin 2030'dan önce katılmasından yanayız. Belki Bosna Hersek'in daha fazla zamana ihtiyacı var, ancak diğerleri (Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya) ilerleme kaydetti ve bana göre 2029 uygun bir zaman. Bosna Hersek için de bunu istiyoruz, ancak belki daha fazla zaman gerekecek. Yine de desteğimizi veriyoruz." diye konuştu.

Tajani, Kallas ve Kos'un bugünkü davetlerini kabul etmelerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Batı Balkan ülkelerinin dostları grubunu Avrupa ile yeniden birleşme sürecini destekleme amacıyla kurduklarını kaydetti.

İtalyan bakan ayrıca Kosova ile Sırbistan arasındaki sınırda mevcut gerginliğin devam etmemesini de umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapıldığı iddia edilen telefon görüşmesinin ve Rusya- Ukrayna Savaşına ilişkin bir soruya Tajani, "Avrupa'nın Ukrayna konusunda oynayacağı önemli bir rol var, bu sadece Ukrayna-Rusya meselesi değil. Aslında, Ukrayna ve Rusya ile ilişkisi olması gereken biziz ve gelecekteki barış anlaşmalarının ayrılmaz bir parçası olmalıyız. Tüm bu diplomatik hareketliliğin bir ateşkese ve Ukrayna'nın yenilgisi anlamına gelmeyen adil bir barışa ulaşmaya yardımcı olmasını umuyorum." yanıtını verdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada da Roma'daki bugünkü toplantının amacının, Batı Balkanlar ile işbirliği kapsamında bölgenin güvenliğinin artırılması ve AB'ye entegrasyon sürecinin hızlandırılması amacıyla 2025 yılında izlenecek hedef ve öncelikler konusunda koordinasyonun güçlendirilmesi olduğu belirtilmişti.

Tajani, daha önce de farklı vesilelerle Batı Balkanlar'ın AB'ye üyeliğinin 2030'dan önce olması görüşünü dile getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balkanlar AB'ye 2030 Öncesi Katılmalı - Son Dakika

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