Saraybosna'da düzenlenen Türkoloji Çalıştayı sona erdi - Son Dakika
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Saraybosna'da düzenlenen Türkoloji Çalıştayı sona erdi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 'Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı' kapanış sunumlarıyla sona erdi. Çalıştayda Türkoloji alanında görev yapan akademisyenler ve öğrenciler iki gün boyunca sunumlar gerçekleştirdi. Türkolojinin dil dışında birçok alanı olduğunu vurgulayan konuşmacılar, Türkçenin dünyada en çok öğretilen beşinci dil olduğunu belirtti.

31.05.2024 18:51
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da " Balkanlar'da Türkoloji Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını" temasıyla düzenlenen "Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı" kapanış sunumlarıyla sona erdi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Konya Karatay Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda Türkiye, Bosna Hersek, Macaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan Türkoloji alanında görev yapan akademisyenlerle öğrenciler, iki gün boyunca sunumlar gerçekleştirdi.

Çalıştayın kapanışına katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, yaptığı konuşmada, YEE'yi ve Karatay Belediyesini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Başarılı bir çalıştay yapıldığını belirten Girgin, diplomatların temel görevinin ilişki geliştirmek olduğunu, Türkolojinin de kendi çalışma konularıyla bu amaca hizmet ettiğini vurguladı.

"Türkoloji sadece ana dil itibarıyla Türkçe konuşan insanları ilgilendiren bir alan değil"

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Buran da iki günlük çalıştayda alanın farklı konularının ele alındığını, umduklarının üzerinde iyi bildiriler sunulduğunu söyledi.

Türkolojinin sadece dil değil birçok alanının bulunduğunu belirten Buran, "Türkoloji değerleri sadece soy itibarıyla, sadece ana dil itibarıyla Türkçe konuşan insanları ilgilendiren bir alan değil müşterek coğrafyamızda kardeş halklarla da ortak değerleri birlikte araştırabileceğimiz bir alan." dedi.

Türkçenin dünyada en çok öğretilen beşinci dil olduğunu dile getiren Buran, gönülden gönüle bağ kuranların sarsılmaz dostlukla birbirlerini sevdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından çalıştaya katılan akademisyenler ve öğrencilere katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saraybosna'da düzenlenen Türkoloji Çalıştayı sona erdi - Son Dakika

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