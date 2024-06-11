Yaşlı kadın, 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan yaşlı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Yenisığırcı Mahallesi'nde yaşayan Gürsel Karaçay, sabah saatlerinde ekmek almak için bakkala gitti. Ekmek aldıktan sonra evine dönen Karaçay, yolda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Köpekler, talihsiz kadının elindeki ekmek poşetini almaya çalıştı. Karaçay bu sırada yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Karaçay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Karaçay, tedavisinin ardından taburcu edildi. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, sokakta yürüyen Gürsel Karaçay'ın etrafını köpeklerin sardığı, saldırı sırasında çığlık atması üzerine vatandaşların kurtardığı görüldü.
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