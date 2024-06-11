Yaşlı kadın, 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı - Son Dakika
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Yaşlı kadın, 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yenisığırcı Mahallesi'nde yaşayan Gürsel Karaçay, ekmek almak için bakkala gittiği sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Karaçay, hastaneye kaldırıldı ve tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

11.06.2024 14:11
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan yaşlı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EKMEK ALMAYA GİTTİ KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI

İlçeye bağlı kırsal Yenisığırcı Mahallesi'nde yaşayan Gürsel Karaçay, sabah saatlerinde ekmek almak için bakkala gitti. Ekmek aldıktan sonra evine dönen Karaçay, yolda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

EKMEK POŞETİNİ ALABİLMEK İÇİN SALDIRDILAR

Köpekler, talihsiz kadının elindeki ekmek poşetini almaya çalıştı. Karaçay bu sırada yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Karaçay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KORKU DOLU ANLAR SANİYE SANİYE KAYDA GEÇTİ

Hayati tehlikesi bulunmayan Karaçay, tedavisinin ardından taburcu edildi. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, sokakta yürüyen Gürsel Karaçay'ın etrafını köpeklerin sardığı, saldırı sırasında çığlık atması üzerine vatandaşların kurtardığı görüldü.

Yaşlı kadın, 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yaşlı kadın, 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • İbrahim ozturk: alayını uyutun yetti artık mama lobisi damlar şimdi 9 9 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Hepsi yok olsun. Sadece sen yaşa bu dünyada. Senin için yaratıldı ya dünya. Kaşına gözüne kurban olduğum! 8 10
  • Ankara null: uyutun sunlariii 5 9 Yanıtla
  • Sabri İnce: Hayvan severler buyurun ,ses verin ..:((((( 6 8 Yanıtla
  • Alp Eren: uyutun hayvan düsmanlarını 8 4 Yanıtla
  • Bülent Koca: uyutun tabi ki bu hayvan severlerin çocuğuna bı zarar versin de görelim hayvan sevmeyi tabiki zarar gelmesin ama elimde silah olsa çeker vururum bana ne hayvandan 0 7 Yanıtla

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