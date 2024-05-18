Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde Tarihe Yolculuk - Son Dakika
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Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde Tarihe Yolculuk

Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi\'nde Tarihe Yolculuk

Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait eserleri sergileyerek ziyaretçilere tarihi bir deneyim sunuyor. Müzede Atatürk'ün kişisel eşyaları, belgeleri ve balmumu heykelleri bulunuyor. Bandırma Gemi Müze'si yılda 1,5 milyon ziyaretçi ağırlıyor.

18.05.2024 11:34
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait eserlere ev sahipliği yapan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, ziyaretçilerin o dönemi hissetmesini sağlıyor.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak üzere ilk adımı attığı Samsun'da yer alan ve Atatürk ile silah arkadaşlarını kente getiren Bandırma Vapuru'nun replikasının bulunduğu Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Gemi müzede Atatürk'ün kullandığı beylik tabancası, kıyafetleri, Nutuk kitabının orijinal nüshası ile Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı sergileniyor.

Atatürk'e ait 60 fotoğraf, 1870'li yıllarda yapılmış duvar saati ile telefon, cetvel, pergel, masa ve sandalyeler teşhir edilen gemi müzede, Atatürk'ün kendi el yazısının yer aldığı metinler de bulunuyor.

Gemi müzenin kamarasında, Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri de ilgi görüyor. Heykellerin bulunduğu kamarada yer alan tarihi saat, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı an olan saat 08.00'i gösteriyor.

Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti, görev talimatnamesi, İngiliz vizesi, karargah heyetini içeren belgeler, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikaların bulunduğu Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde, adeta tarihe yolculuk gerçekleştiriliyor.

Bandırma Vapuru'nun replikasının bulunduğu müzenin çevresinde Türk Yıldızlarına ait uçak ve Atatürk ve silah arkadaşlarının heykelleri, tarihi top ve mühimmatlar da yer alıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla da vatandaşlar, Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni ziyaret ediyor.

"İskelede kurtuluş mücadelesinin meşalesini yaktılar"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, AA muhabirine, 105 yıl önce bir avuç yürekli insanın Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde 14 Mayıs 1919 sabahı İstanbul Beşiktaş İskelesi'nden Anadolu'ya yolculuk yapmaya başladığını söyledi.

Bir sürü zorluğu aşarak Karadeniz'in hırçın dalgalarına inat büyük azim ve kararlılıkla 19 Mayıs 1919'da Samsun'un Tütün İskelesi'ne yanaştıklarını belirten Çamaş, "İlk adımın atıldığı o iskelede kurtuluş mücadelesinin meşalesini yaktılar. Bandırma Vapuru bizi o günlere götüren, kurtuluşun ve kuruluşun yolculuğunun yapıldığı anıları yaşatan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özenle işletilen bir Milli Mücadele, açık hava müzesinin içinde muhteşem şekilde bizleri selamlıyor." dedi.

Çamaş, 24 bin metrekare alan içindeki Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nin 2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldığını anlattı.

Müzenin Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzelerden biri olduğuna dikkati çeken Çamaş, şunları kaydetti:

"Bu müzede o kutsal yolculuğun anlatıldığı eserler, Milli Mücadele'ye ait ve Milli Mücadele'de kullanılmış silah ve mühimmatın sergilendiği alanlar yer alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün beylik silahı, giysileri, Lozan Barış Antlaşması'nın nüshası, aynı zamanda Nutuk'un orijinal nüshalarından biri de sergilenmektedir. Gemiye girdiğiniz zaman 1919'daki kararlı insanların, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda bir avuç insanın verdiği yürekli mücadelenin hazzını, ruhunu, duygusunu iliklerinize kadar yaşıyorsunuz. Bandırma Gemi Müze'si yılda 1,5 milyon ziyaretçi alıyor. Burası bize kurtuluşu, özgürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatıyor."

Kaynak: AA

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