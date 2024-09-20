Bandırma Kültür Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika
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Bandırma Kültür Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor

Bandırma Kültür Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 25 yıl önce temeli atılan Bandırma Kültür Merkezi'ndeki inşaatı tamamlıyor. Projenin 2025'te bitmesi planlanıyor ve modern etkinlik alanları ile sanat atölyeleri içerecek.

20.09.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye, 25 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temeli atılan ancak tamamlanamayan "Bandırma Kültür Merkezi" inşaatını tamamlıyor. Projenin, modern etkinlik alanları ve sanat atölyeleriyle kültürel yaşamakatkı sağlaması amaçlanıyor.

Bandırma'nın Paşakent Mahallesi'nde 25 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temeli atılan ancak tamamlanamayan "Bandırma Kültür Merkezi" 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve geldikten sonra Bandırma Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları yeniden başlattı. Binanın yarım bırakılmış olan kaba inşaatı yapılmaya devam ederken, kaba inşaatın önemli ayağını oluşturan çelik çatı imalatında ise sona yaklaşıldı. Elektrik, sıva, boya, seramik ve mobilya gibi aşamalar tamamlandıktan sonra iç ve dış çevre düzenlemesi aşamasına geçilecek. Projenin 2025 Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

Yaklaşık olarak 10 bin metrekarelik alanı kapsayan projenin içerisinde; 360 kişilik çok amaçlı salon, 245 kişilik toplantı salonu, sergi salonları, kafeterya, resim ve seramik atölyeleri ile kütüphane yer alacak.

Kaynak: ANKA

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