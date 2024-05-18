Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu\'nun Adı Yaşatılıyor

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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını işgal altındaki İstanbul'dan Milli Mücadele'nin ateşinin yakıldığı Samsun'a taşıyan Bandırma Vapuru'nun Kayserili kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun adı doğduğu topraklarda yaşatılıyor.

Talas ilçesine bağlı Zincidere köyünde 1871'de doğan, Posluoğlu ailesinden Hacı Ahmet ve Hatice Durusu'nun oğulları İsmail Hakkı Durusu, ilk ve orta öğrenimini ilçede tamamladı.

İstanbul'da Yatılı Bahriye Mektebini bitiren Durusu, stajyer kaptanlığını "Kayseri" adlı vapurda yaptı.

Fatma hanım ile evlenen ve Safiye adındaki kızından 3 torunu dünyaya gelen Durusu, 1922'de emekli oldu, 1940'da İstanbul'da vefat etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs'ta tüm risklere rağmen Samsun'a ulaştıran Durusu'yu, Zincidereli hemşehrileri gururla anıyor ve ismini yaşatıyor.

Durusu'nun adı Talas Belediyesince Zincidere 1. Komando Tugayı'nın yanına yapılan park ile Kocasinan Belediyesince Oruçreis Mahallesi'ne yaptırılan parka verildi.

Ayrıca Talas Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılı anısına yaptırdığı plaketlerde Durusu'ya yer verdi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kente asılan bilboardlarda da Atatürk ile beraber Kaptan Durusu da yer aldı.

Belde olduğu dönemde Zincidere'de 10 yıl belediye başkanlığı yapan 83 yaşındaki Mustafa Aksu, AA muhabirine, başkanlığı döneminde mahallenin tarihini araştırdığını, Durusu'nun Zincidereli olduğunu öğrendiğini söyledi.

Bunun üzerine araştırmayı derinleştirdiğini belirten Aksu, "Talas'taki nüfus müdürlüğünde bir haftalık araştırma yaptım. Eski Türkçe olduğu için yeminli müşavirlerle araştırdık. Kaptanın orada kaydını bulduk. Kaptanın nereye gittiğini, ne yaptığını, nasıl İstanbul'a gittiğini araştırmaya başladım. Meğer babası önceden İstanbul'a gitmiş. O dönem Zincidere'de Kayseri'nin merkezinde olmayan yüksek seviyede okullar var. Kaptan ilk ve ortaokulu bu okullarda bitirmiş. Hatta babam 'Biz kaptanla beraber okuduk' derdi. Babam da 20 yıl muhtarlık yapmıştı o bölgede, onun da tarihi iyiydi." diye konuştu.

Aksu, Durusu'nun daha sonra İstanbul'a babasının yanına gittiğini, Bahriye Mektebini bitirdiğini ve ilk stajını "Kayseri" isimli vapurda yaptığını anlattı.

Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a gitmeye karar veren Atatürk'ün kaptan araştırdığını aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Bizim kaptan, arkadaşları arasında 'efendi kaptan' diye biliniyor çünkü güvenli konuşan, güven veren bir yapısı var. Atatürk de onun için kendisini seçmiş olmalı. 15 Mayıs'ta Atatürk, kaptanı Şişli'deki evine çağırıyor. Diyor ki 'İsmail kaptan, Bandırma Vapuru bize tahsis edildi, yarın göreve gideceğiz, hazırlığını yap.' İngilizler İstanbul'u işgal etmiş durumda, onlardan gizli gitmesi lazım çünkü Atatürk'ü takip ediyorlar. Gemiyi bir şekilde boğazdan çıkarıyorlar. Çıkardıktan sonra hep açık denizden gitmiyorlar, sahile yakın yerden gidiyorlar hatta bir ara İngilizler farkına varmışlar, takip etmişler ama bulamamışlar gemiyi."

" Türkiye'nin kaderini etkileyen bir şahsiyet"

Aksu, memleketlisi ve uzaktan akrabası Durusu ile gurur duyduklarını dile getirerek, "Türkiye'nin kaderini etkileyen bir şahsiyet. Böyle birinin bölgemizde ve en yakınımızda olması ne kadar iyi bir şey değil mi? Tabii ki gurur duyuyoruz. Onun için de ben başkanlık döneminde her sene etkinlikler yaptım. 19 Mayıs'ı hep kaptanla kutlardık. Bandırma Vapuru'nun modelinden gemi yaptım, merasimlerde yürütürdük." dedi.

Kaptan Durusu'nun doğduğu evin harabe durumda olduğuna değinen Aksu, "Kaptanın amcasının torunu benim eniştem. Enişteme de anlattım bunları tabi çok memnun oldu. Kaptanın orada doğduğu evi bulduk. Doğduğu evi müzeye dönüştüreyim istedim fakat varisler çok olduğu için bana veremediler. Ama ben imar planında kültür merkezi olarak yerini belirledim." diye konuştu.

Zincidere 1. Komando Tugayı'nın yanına yaptırdığı parka Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu adı verdiğini de anlatan Aksu, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen askerlerin kaptanı tanımasını amaçladığını söyledi.

Zincidere'de yaşayan Fatma Çınar da Kaptan Durusu ile gurur duyduklarını ifade ederek, "Atatürk'ün kaptanlığını yapmış kendisi. Eskiden beri bilirdik, belediye başkanımız o dönemde kendisiyle ilgili festivaller yapardı. Evi yapılacak dediler ama yapılmadı böylece kaldı." dedi.