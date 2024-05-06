Bangladeş Dışişleri Bakanı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Bangladeş Dışişleri Bakanı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarının durdurulması ve İsrail'in savaş suçlarından sorumlu tutulması çağrısında bulundu. Mahmud, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'nde konuşarak Gazze krizinin sona erdirilmesi için uluslararası angajmanın önemine vurgu yaptı.

06.05.2024 12:25
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DAKKA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarının derhal durdurulması, bölgeye insani yardım erişiminin sağlanması ve İsrail'in savaş suçları ile insanlığa karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'nde konuşan Mahmud, "Bizler, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri olarak Gazze krizini sona erdirmek için çok yönlü bir uluslararası angajmanın parçası olmalıyız" dedi.

Bakan, İslamofobi ile mücadele etmek ve hoşgörüyü geliştirmek için teşkilatın hükümetlerle ve Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği gibi hükümetler arası organlar ve diğer kuruluşlarla diyalog başlatmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş Dışişleri Bakanı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

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