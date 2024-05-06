Bangladeş Dışişleri Bakanı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

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DAKKA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarının derhal durdurulması, bölgeye insani yardım erişiminin sağlanması ve İsrail'in savaş suçları ile insanlığa karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'nde konuşan Mahmud, "Bizler, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri olarak Gazze krizini sona erdirmek için çok yönlü bir uluslararası angajmanın parçası olmalıyız" dedi.

Bakan, İslamofobi ile mücadele etmek ve hoşgörüyü geliştirmek için teşkilatın hükümetlerle ve Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği gibi hükümetler arası organlar ve diğer kuruluşlarla diyalog başlatmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.