Barguti: Gazze'de Etnik Temizlik Uygulanıyor - Son Dakika
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Barguti: Gazze'de Etnik Temizlik Uygulanıyor

Mustafa Barguti, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik yaptığına dikkat çekti ve yardım çağrısı yaptı.

22.10.2024 11:50
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Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki açık hedefinin "etnik temizlik" yapmak olduğunu belirtti.

Barguti, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 gündür İsrail kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki duruma ilişkin insan hakları kuruluşlarına ve ülkelere acil harekete geçme çağrısında bulundu.

"İsrail'in açık hedefi Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik yapmaktır." değerlendirmesinde bulunan Barguti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce sivilin öldürüldüğünü, yüzlerce yaralının tıbbi tedaviden mahrum kaldığını kaydetti.

Barguti, Gazze'nin kuzeyinde açlık nedeniyle çocuk ölümleri görüldüğünü vurgulayarak, bölgeye gıda, yakıt, su ya da ilaç girişine izin verilmediğini duyurdu.

Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyinin iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tutulduğunu hatırlatan Barguti, Cibaliye Mülteci Kampı'nın yanı sıra Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinin İsrail'in hava saldırılarıyla ve topçu atışlarıyla ayrım gözetmeksizin sürekli bombaladığını belirtti.

Barguti, "Sonuncusu Beyt Lahiya'da olmak üzere Gazze'nin kuzeyinde de birçok katliam yapıldı ve 72 sivil öldü, çok sayıda kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve Al-Avda hastanelerinin kuşatma altında olduğunu belirten Barguti, yüzlerce hastanın gıda ve ilaca erişemediğini belirtti. Barguti, İsrail güçlerinin doğrudan hedef alarak ateşe verdiği Endonezya Hastanesi'nde hayat kurtaran cerrahi operasyonlarda kullanılan jeneratörlere yakıt bulunamadığını, "Endonezya Hastanesinin çökmenin eşiğinde" olduğunu vurguladı.

Barguti, İsrail kuşatması altındaki ailelerden sürekli yardım çağrıları aldıklarını belirterek, "UNRWA'ya göre İsrail ordusu, ilk yardım ekiplerinin yıkılan evlerinin enkazı altında kalan yaralı Filistinlilere ulaşmasına izin vermiyor." dedi.

Gazze'nin kuzeyindeki duruma ilişkin uluslararası kamuoyuna seslenen Barguti, "Tüm insanları, insan hakları örgütlerini ve hükümetleri, bu korkunç insani felaketi durdurmaları için İsrailli yetkililere baskı yapmak üzere mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyoruz." dedi.

İsrail ordusu 18 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor. Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barguti: Gazze'de Etnik Temizlik Uygulanıyor - Son Dakika

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