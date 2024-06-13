Barış Harekatı'nın 50. yılında KKTC'li öğrencilerden Kıbrıs gazilerine mektup - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Barış Harekatı'nın 50. yılında KKTC'li öğrencilerden Kıbrıs gazilerine mektup

Barış Harekatı\'nın 50. yılında KKTC\'li öğrencilerden Kıbrıs gazilerine mektup

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 20 Temmuz 1974'teki Barış Harekatı'nın bu yıl 50. yıl dönümünün kutlanacağını, törenler için ciddi bir çalışma halinde olduklarını bildirdi.

13.06.2024 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 20 Temmuz 1974'teki Barış Harekatı'nın bu yıl 50. yıl dönümünün kutlanacağını, törenler için ciddi bir çalışma halinde olduklarını bildirdi.

Büyükelçi Feyzioğlu, Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhasına katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, her yıl giderek gelişen tatbikata uluslararası gözlemcilerin de geldiğini, Türkiye ve KKTC'nin ortak kapasitesinin ne kadar geliştiğini onların da gördüğünü ve takdir ettiğini söyledi.

Feyzioğlu, Kıbrıs adasına 50 yıl önce barışın geldiğini, adada Kıbrıs sorununun 50 yıl önce bittiğini belirterek, "Kıbrıs sorununu başlatanlar, 1960'da uluslararası antlaşmalara dayanılarak kurulmuş ortak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni, 1963'te silah zoruyla, soykırımla, Kıbrıs Türklerinin elinden alan Rumlardır. O fantezileri olan 'Enosis' için Kıbrıs Türklerini katletmişlerdir." diye konuştu.

Bugün Gazze'de İsrail tarafından yürütülen katliamın 1963'ten 1974'teki harekata kadar Rum-Yunan destekli EOKA'cılar tarafından Kıbrıs adasında gerçekleştirildiğini kaydeden Feyzioğlu, "Bugün dünyada Gazze'de yaşanan katliama, soykırıma karşı gerçek anlamda hiçbir arka planda ajandası olmadan karşı çıkan, dik duran bir tek ülke vardır, Türkiye Cumhuriyeti, bir tek lider vardır, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan." dedi.

"Mektupları Türkiye'ye göndereceğiz, gazilerimiz postadan alacaklar"

Metin Feyzioğlu, 20 Temmuz 1974'teki Barış Harekatı'nın bu yıl 50. yıl dönümünün kutlanacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 50'nci yıl kutlamalarını fevkalade önemsediğini, kendilerinin de törenler için ciddi bir çalışma halinde olduklarını anlattı.

Kutlamalar kapsamında, KKTC'li öğrencilerin, Türkiye'deki Kıbrıs gazilerine yazdığı mektupların Türkiye'ye gönderileceğini ifade eden Feyzioğlu, "Bu mektupların her birini evlatlarımız kendi elleriyle, inci gibi yazdılar. Kendilerine hiçbir mektup metni verilmedi, 'Ne istiyorsanız yazın' denildi. Dün o mektuplar bana geldi. Türkiye'ye göndereceğiz, gazilerimiz postadan alacaklar. 50'nci yıl hepimiz için bu milli duyguların, gerçek tarihin tekrar hatırlandığı, yaşatıldığı, yürekten bu duyguların coştuğu bir fırsat penceresi yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Feyzioğlu, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümü kutlamalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer partilerle güçlü bir beraberlik göstermeye yönelik açıklamalarının da önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Metin Feyzioğlu, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Harekatı'nın 50. yılında KKTC'li öğrencilerden Kıbrıs gazilerine mektup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:35:17. #1.13#
SON DAKİKA: Barış Harekatı'nın 50. yılında KKTC'li öğrencilerden Kıbrıs gazilerine mektup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement