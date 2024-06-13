Barış Harekatı\'nın 50. yılında KKTC\'li öğrencilerden Kıbrıs gazilerine mektup

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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 20 Temmuz 1974'teki Barış Harekatı'nın bu yıl 50. yıl dönümünün kutlanacağını, törenler için ciddi bir çalışma halinde olduklarını bildirdi.

Büyükelçi Feyzioğlu, Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhasına katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, her yıl giderek gelişen tatbikata uluslararası gözlemcilerin de geldiğini, Türkiye ve KKTC'nin ortak kapasitesinin ne kadar geliştiğini onların da gördüğünü ve takdir ettiğini söyledi.

Feyzioğlu, Kıbrıs adasına 50 yıl önce barışın geldiğini, adada Kıbrıs sorununun 50 yıl önce bittiğini belirterek, "Kıbrıs sorununu başlatanlar, 1960'da uluslararası antlaşmalara dayanılarak kurulmuş ortak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni, 1963'te silah zoruyla, soykırımla, Kıbrıs Türklerinin elinden alan Rumlardır. O fantezileri olan 'Enosis' için Kıbrıs Türklerini katletmişlerdir." diye konuştu.

Bugün Gazze'de İsrail tarafından yürütülen katliamın 1963'ten 1974'teki harekata kadar Rum-Yunan destekli EOKA'cılar tarafından Kıbrıs adasında gerçekleştirildiğini kaydeden Feyzioğlu, "Bugün dünyada Gazze'de yaşanan katliama, soykırıma karşı gerçek anlamda hiçbir arka planda ajandası olmadan karşı çıkan, dik duran bir tek ülke vardır, Türkiye Cumhuriyeti, bir tek lider vardır, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan." dedi.

"Mektupları Türkiye'ye göndereceğiz, gazilerimiz postadan alacaklar"

Metin Feyzioğlu, 20 Temmuz 1974'teki Barış Harekatı'nın bu yıl 50. yıl dönümünün kutlanacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 50'nci yıl kutlamalarını fevkalade önemsediğini, kendilerinin de törenler için ciddi bir çalışma halinde olduklarını anlattı.

Kutlamalar kapsamında, KKTC'li öğrencilerin, Türkiye'deki Kıbrıs gazilerine yazdığı mektupların Türkiye'ye gönderileceğini ifade eden Feyzioğlu, "Bu mektupların her birini evlatlarımız kendi elleriyle, inci gibi yazdılar. Kendilerine hiçbir mektup metni verilmedi, 'Ne istiyorsanız yazın' denildi. Dün o mektuplar bana geldi. Türkiye'ye göndereceğiz, gazilerimiz postadan alacaklar. 50'nci yıl hepimiz için bu milli duyguların, gerçek tarihin tekrar hatırlandığı, yaşatıldığı, yürekten bu duyguların coştuğu bir fırsat penceresi yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Feyzioğlu, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümü kutlamalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer partilerle güçlü bir beraberlik göstermeye yönelik açıklamalarının da önemli olduğunu dile getirdi.