Barolardan Gazetecilere Destek Açıklaması - Son Dakika
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Barolardan Gazetecilere Destek Açıklaması

52 Baro, gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

29.01.2025 21:20
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(ANKARA)- Gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin 52 Baro'dan yapılan ortak açıklamada, gazetecilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasının ülke demokrasisine yönelik önemli bir tehlike olduğunun altı çizildi ve "Tutuklanan ve gözaltında bulunan basın emekçilerine yönelik düşünce ve ifade hürriyeti hakkı ihlallerine son verilmesi ve serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz" denilerek, çağrı yapıldı.

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır Barolarının da bulunduğu 52 Baro, gazetecilerin göz altına alınmasına tepki göstermek için ortak yazılı basın açıkaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Aralıktan bu yana Türkiye'de 15 gazeteci tutuklandı. Halk TV'de çalışan 3 gazeteci de an itibarıyla gözaltında bulunmaktadır. Anayasamızın 26. maddesi, düşünce ve düşünceleri yayma özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 19. ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 10. maddeleri ifade özgürlüğü hakkını; yani herkesin her türlü haber ve görüşü araştırma, alma ve verme hakkını düzenlemektedir. İfade özgürlüğü; kamusal tartışma ve kanaat oluşumuna zemin sunarak demokratik toplumun oluşmasına katkı sağlayan temel bir haktır.

"Gazetecilerin gözaltına alınması ve tutuklanması ülke demokrasisine yönelik önemli bir tehlikedir"

Medya faaliyetlerinin, ifade özgürlüğü hakkına yerleşik bulunduğu ve kamuoyunu ilgilendiren konularda halkın bilgi edinme hakkının sağlayıcısı olduğu asla unutulmamalıdır. Bu nedenle gazetecilerin yargı tehdidine maruz bırakılması, gözaltına alınması ve tutuklanması ülke demokrasisine yönelik önemli bir tehlikedir. Hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir toplumda, bireyin ve toplumun en temel güvencesi, kuşkusuz bağımsız ve tarafsız yargıdır. Son günlerde Anayasanın 19. maddesi ile Ceza Yargılaması Usul kurallarını ihlal eden soruşturmalar ve ölçüsüz koruma tedbirleri (gözaltılar ve tutuklamalar); yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı meselesini kaçınılmaz bir şekilde tekrar gündeme getirdiği gibi yargıya olan güveni de örselemeye devam etmektedir. Aşağıda imzası olan Barolar olarak; tutuklanan ve gözaltında bulunan basın emekçilerine yönelik düşünce ve ifade hürriyeti hakkı ihlallerine son verilmesi ve serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

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