Bartın'da çöplerin yola dökülmesine inceleme - Son Dakika
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Bartın'da çöplerin yola dökülmesine inceleme

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Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde günlük yaklaşık 150 ton çöpün taşındığı vahşi depolama alanı dolunca, bölgeye ulaşımın sağlandığı yolda çöp yığınları oluştu.

30.09.2024 13:16  Güncelleme: 16:40
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Bartın'ın katı atıklarının toplandığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle çöplerin yola dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Karasu köyü İnkumu tatil beldesi tepesinde bulunan, kent merkezi ile ilçe ve beldeler olmak üzere 8 belediye ve İl Özel İdaresince köylerden toplanan çöplerin atıldığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle bölgeye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 1 kilometrelik yolda çöp yığınları oluştu.

AKAN SIVILAR IRMAĞA KARIŞIYOR

Boğaz Mahallesi'ne ulaşan yolun kapandığı ve Bartın Irmağı mevkiine kadar gelen çöp yığınlarından akan sıvıların da yağmur sularıyla ırmağa karıştığı görüldü.

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

YOLU AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, günlük yaklaşık 150 ton çöpün taşındığı alanda vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine inceleme başlattı. Çöplerin iş makinesi yardımıyla kenar bölgelere alınarak yolun açılmaya çalışıldığı bölgedeki kirlilik havadan da görüntülendi.

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı
Bartın\'da çöplerin yola dökülmesine inceleme
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Karadeniz, İnceleme, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da çöplerin yola dökülmesine inceleme - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Kaynar:
    BARTIN CHP BELEDİYESİ BENİM BİLDİĞİM. BAŞTAN BELLİYDİ KOKACAGI. 15 15 Yanıtla
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