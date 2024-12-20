Bartın'ın eğitim seviyesi masaya yatırıldı - Son Dakika
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Bartın'ın eğitim seviyesi masaya yatırıldı

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Bartın'ın eğitim seviyesi masaya yatırıldı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Eğitimde Türkiye ortalamaları da, OICD ortalamalarına ve dünya ortalamalarına çok yakın, hatta birçok gösterge açısından ortalamaların üzerindeyiz" Bartın'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Milli...

20.12.2024 18:17  Güncelleme: 18:24
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Bartın'ın eğitim seviyesi masaya yatırıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

"Eğitimde Türkiye ortalamaları da, OICD ortalamalarına ve dünya ortalamalarına çok yakın, hatta birçok gösterge açısından ortalamaların üzerindeyiz"

BARTIN - Bartın'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı basın açıklamasında Bartın'ın eğitim ortalamasının Türkiye ortalamasına yakın olduğunu ifade ederek, "Eğitimde Türkiye ortalamaları da, OICD ortalamalarına ve dünya ortalamalarına çok yakın, hatta birçok gösterge açısından ortalamaların üzerindeyiz" dedi

Bartın Valiliği Toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, toplantı çıkışında ise Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile birlikte gazetecilere açıklama yaptı. Gerçekleşen toplantı ve Bartın ziyatereti hakkında bilgi veren Bakan Tekin, Bartın'ın ve Türkiye'nin eğitim seviyesi ile ilgili konuştu. Tekin, 'İl ziyaretlerimiz kapsamında bugün Bartın'dayız, kısmet olursa karabüğe geçeceğiz. Buradan da ziyaretlerimizin formatı şu şekilde valimiz belediye başkanımız siyasetçilerimizle beraber, İlin eğitim altyapısını, hem fiziki altyapı itibariyle hem de içerik itibariyle eğitim altyapısını masaya yatırıp detaylıca bütün yönleriyle konuşuyoruz.Bu kapsamdaki ziyaretlerimiz çerçevesinde bugün de Bartın'a geldik gelirken yol üzerinde zamanımız uygundu. Esenyurt şehit Ahmet Boyraz, ilkokul ve ortaokulunu ziyaret ettik. Anlık, habersiz bir ziyaret oldu. Oradaki öğretmen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, ev sahiplikleri için. Ardından bir değerlendirme toplantısı yaptık. Çok mutluluk verici bir biçimde son yıllarda yapılan eğitim yatırımlarıyla, Bartın'da da gerek derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle gerekse de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle Türkiye ortalamalarını yakalamış durumdayız ki, daha önce müteaddit defalar ifade ettim. Türkiye ortalamaları da bu anlamda, OICD ortalamalarına ve dünya ortalamalarına çok yakın, hatta birçok gösterge açısından ortalamaların üzerindeyiz. Bu da mutluluk verici bir tablo. Gerçekten eğitim öğretim altyapısında ancak bu şekilde bir seferberlik ruhuyla, bir birlikte çalışma azmiyle ancak mesafe katedilebilir" dedi.

22 yıldır Türkiye eğitiminde pozitif bir ive olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu yaptıklarımız sayesinde Türkiye genelinde yapılanlar sayesinde biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta uluslararası önemli bir ölçme mekanizması olan tim sonuçları açıklandı. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda yapılan bu yatırımlar sayesinde, temsil sınavlarında hem 4. sınıflar, düzeyinde hem 8. sınıflar düzeyinde, hem matematik hem de fen bilimleri alanında şu an birçok ülkede konuşulan önemli bir başarı elde etmiş durumdayız. Bu başarımızda, emek sarf eden bütün öğretmen arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Bizim üstümüze düşen 2002 yılından itibaren sürekli pozitif yönde seyreden bu gelişme trendini daha iyi bir noktaya taşımak, bunu yapabilmek için de müfredatımızda güncellemeler içeren uluslararası anlamda rekabet gücümüzü arttırabilecek güncellemeler içeren, yeni bakış açılarını müfredatımıza yansıtan eğitimde yeni yaklaşımları, odağına alan, bu kapsamda aynı şekilde milli ve manevi değerlerine de bağlı, ülkesini seven ülkesiyle gurur duyan bir kuşak yetiştirmek amacın da matuf olacak şekilde Türkiye yüzyılı marif modelini de, hayata geçirdik. İnşallah bununla beraber hem uluslararası göstergeler açısından, hem de toplumun beklentileri açısından eğitim öğretim çıtammızı, daha yükseğe çıkarmış olacağız. Özellikle alt ve fiziki altyapı itibariyle yapılanlar gerçekten takdire şayan, aynı şekilde teknolojik altyapı itibarıyla da okullarımızın neredeyse tamamı internet erişimine, etkileşimli tahta hizmetine ve dünyanın en zengin içerik portalı olan EBA gibi bir portre sahibiz. Bütün bunlarla beraber çocuklarımız geleceğimiz güvence altında diyebiliriz' diye konuştu.

Bakan Tekin Cuma namazının ardından ise Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

Bartın\'ın eğitim seviyesi masaya yatırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bartın'ın eğitim seviyesi masaya yatırıldı - Son Dakika

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