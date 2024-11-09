Başak Cengiz'in Cinayeti Üzerinden 3 Yıl Geçti

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İstanbul'da mimar Başak Cengiz'in, kaldırımda yürüdüğü sırada hiç tanımadığı biri tarafından samuray kılıcıyla öldürülmesinin üzerinden 3 yıl geçti.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgiye göre, Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz, 2021'de eğitim için İstanbul'a geldi.

Cengiz, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Ataşehir Barbaros Mahallesi Karanfil Sokağı'nda konakladığı eve doğru yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz tarafından kılıçlı saldırıya uğradı. Kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz kendini korumaya çalışırken Boz, genç kadına saldırmaya devam etti. Olayı görenleri de kılıçla tehdit eden saldırgan, bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek uzaklaştı.

Hiç tanımadığı birinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cengiz'in vücudunda 6'sı öldürücü nitelikte, 12 kesici delici alet izi tespit edildi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, saldırganın sitenin yakınlarındaki bir evde oturduğunu belirledi. Eve baskın düzenleyen ekipler, Boz'u gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, saldırıda kullanılan yaklaşık 70 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcı ile 10'a yakın benzer tipte kesici alet bulundu.

Cengiz'in ölüm haberini alan aile, Adli Tıp Kurumundan teslim aldıkları kızlarının cenazesini Ankara Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verdi.

Saldırgan Boz, emniyetteki ilk ifadesinde Başak Cengiz'i tanımadığını, şiddet filmlerinden etkilenerek kılıçla olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Boz, sevk edildiği Anadolu Adliyesinde "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

İsmi mezun olduğu fakülteye, öldürüldüğü sokağa verildi

Genç mimarın canice öldürülmesi, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tepkilerini dile getirirken Cengiz için yurt genelinde anma törenleri düzenlendi.

Başak Cengiz'in ismi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylamayla cinayete kurban gittiği Karanfil Sokağı'na, mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne ve Ankara'daki bazı kültür merkezlerine verildi. Genç kadının adına Ankara'da hatıra ormanı da oluşturuldu.

Soruşturma süreci

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 29 Aralık'ta iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüpheli Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamenin kabulüne karar veren Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 25 Şubat 2022'de yapılmasına hükmetti.

Sanığın akıl sağlığı yerinde bulundu

Duruşma öncesinde, sanık Boz için Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapor da dava dosyasına girdi. Raporda, sanığın ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı ya da akıl zayıflığının tespit edilemediği bildirildi.

Duruşmada savunması alınan Boz, şizofreni hastası olduğunu öne sürdü. Boz, "Kafamın içerisinde şeytan benimle sürekli konuşuyor. Şeytan bana 'Dışarı çık insan öldür.' dedi. Eğer bu suçu işlemezsem beni öldüreceğini söyledi. Ben intihar etmezsem veya insan öldürmezsem beni öldüreceğini söyledi. Daha önceden uyuşturucu kullandım, onun için hasta olduğumu düşünüyorum. Olay günü akşam saatlerinde şeytan bana dışarıda insan öldür dedikten sonra endişelendim. Birini öldürme kararı aldım. Dışarıda bulunan herhangi bir insanı seçtim." diye konuştu.

Sanık Boz, olayda kullandığı kılıcı internetten hobi amaçlı satın aldığını belirtti.

Mahkeme, 22 Nisan 2022'de yapılan üçüncü duruşmada davayı karara bağladı.

Karar öncesinde, son sözleri sorulduğunda söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade eden sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme, maktule yönelik eylemi engellemeye çalışan Kaan Ağaca'ya tehditte bulunduğu gerekçesiyle sanığa "nitelikli tehdit" suçundan 4 yıl, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezası da verdi.

Heyet, kararında herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.

Yargıtay sanığa verilen cezayı onadı

Dava dosyasına ilişkin incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 7 Ekim 2022'de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak tarafların temyiz başvurusunu reddetti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayarak 24 Ekim'de kararını açıkladı.

Daire, Boz'a, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "nitelikli tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan verilen toplam 5 yıl hapis cezasını onadı.