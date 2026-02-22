Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada - Son Dakika
Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada

22.02.2026 20:09
İstanbul Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında ramazan etkinlik çadırında başlayan kavga sokakta devam etti. Yaşanan arbede çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki ramazan etkinliklerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İFTARDAN SONRA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Millet Bahçesi'nde ramazan etkinliklerinin gerçekleştirildiği çadırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sokakta kavgaya dönüştü.

OLAY ANI KAMERADA

Arbede yoldan geçen kişilerin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

