Başakşehir'de Kamyonet Devrildi, Trafik Kilitlendi

Başakşehir'de devrilen kamyonet nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden 64 NK 401 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araç şoförü yara almadan kurtulurken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.
Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
