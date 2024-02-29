Başakşehir'de taksi sürücüsüne ve polise saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Başakşehir'de taksi sürücüsüne ve polise saldıran şüpheli tutuklandı

Başakşehir\'de taksi sürücüsüne ve polise saldıran şüpheli tutuklandı

İstanbul Başakşehir'de bir taksi sürücüsüne hakaret edip şiddet uygulayan ve olaya müdahale eden polis memuruna da direnen şüpheli tutuklandı. İncelemeler sonucunda, şüphelinin Beşiktaş'ta bir eğlence mekanından çıktıktan sonra bindiği takside ücret ödemediği ve çıkan tartışmada taksi sürücüsüne saldırdığı belirlendi. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

29.02.2024 14:03
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İstanbul Başakşehir'de taksi sürücüsü ve olaya müdahale eden polis memuruna saldırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsüne hakaret edilerek şiddet uygulandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İncelemede, S.H. adındaki kadının, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanından çıktıktan sonra bindiği takside ücret ödemediği, çıkan tartışmada taksi sürücüsüne saldırdığı tespit edildi.

Gözaltı işlemi için gelen polis memuruna da direnen ve polisin yaralanmasına sebep olan şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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