Başakşehirli gençler Lise Tercih Fest ile geleceğe ilk adımı atıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başakşehirli gençler Lise Tercih Fest ile geleceğe ilk adımı atıyor

Geniş Video İzle

Başakşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi sınavını geçen öğrenciler için düzenlediği Lise Tercih Fest'i gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler, ilçedeki liselerin temsilcileri ile bir araya gelerek tercih süreci hakkında bilgi aldı.

28.05.2024 15:41  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehirli gençler Lise Tercih Fest ile geleceğe ilk adımı atıyor

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, LGS sınavına giren öğrencileri ilçedeki lise temsilcileri ile bir araya getirdi. Başakşehir Kent Meydanı'na kurulan "Lise Tercih Fest" çadırlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Başakşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler için geleneksel hale getirdiği Lise Tercih Fest'i bu sene de düzenledi. Gençleri tercih sürecinde ve hayallerine giden yolda yalnız bırakmayan Başakşehir Belediyesi, öğrenciler ile ilçe genelindeki liselerin temsilcilerini Lise Tercih Fest'de bir araya getirdi. Etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı. Başakşehir Kent Meydanı'na akın eden öğrenciler, ilçe genelinde eğitim veren 29 lisenin rehber öğretmenleri ve öğrencilerinden okullar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen rehber öğretmenler, hem kendi okullarını tanıtma fırsatı yakaladı hem de öğrencilere doğru adımlar atmalarına yönelik bilgiler verdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da öğrencileri yalnız bırakmadı. Stantları tek tek ziyaret eden Başkan Kartoğlu, okul yöneticileri ve öğrencilerle sohbet etti.

Başakşehirli gençler Lise Tercih Fest ile geleceğe ilk adımı atıyor
Kaynak: İHA

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehirli gençler Lise Tercih Fest ile geleceğe ilk adımı atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 İsrail’in Refah saldırıları devam ediyor: 21 Filistinli öldü İsrail'in Refah saldırıları devam ediyor: 21 Filistinli öldü
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:04 Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi
15:03 Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 16:52:01. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehirli gençler Lise Tercih Fest ile geleceğe ilk adımı atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement