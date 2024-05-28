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Başakşehirli gençler Lise Tercih Fest ile geleceğe ilk adımı atıyor

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, LGS sınavına giren öğrencileri ilçedeki lise temsilcileri ile bir araya getirdi. Başakşehir Kent Meydanı'na kurulan "Lise Tercih Fest" çadırlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Başakşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler için geleneksel hale getirdiği Lise Tercih Fest'i bu sene de düzenledi. Gençleri tercih sürecinde ve hayallerine giden yolda yalnız bırakmayan Başakşehir Belediyesi, öğrenciler ile ilçe genelindeki liselerin temsilcilerini Lise Tercih Fest'de bir araya getirdi. Etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı. Başakşehir Kent Meydanı'na akın eden öğrenciler, ilçe genelinde eğitim veren 29 lisenin rehber öğretmenleri ve öğrencilerinden okullar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen rehber öğretmenler, hem kendi okullarını tanıtma fırsatı yakaladı hem de öğrencilere doğru adımlar atmalarına yönelik bilgiler verdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da öğrencileri yalnız bırakmadı. Stantları tek tek ziyaret eden Başkan Kartoğlu, okul yöneticileri ve öğrencilerle sohbet etti.