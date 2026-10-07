Başarır, AK Parti\'ye katılan Cemil Tugay\'a yüzünü değiştirmesini önerdi

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Cemil Tugay'a soruyorum. İzmir'de gezebilecek misin? Sokağa çıkabilecek misin? Ona tek önerim var. Biliyorsunuz, onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez, ancak rozet törenine gruba gelir. Sonra İzmir'i kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Üsküdar'ı kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Ataşehir'i alırsanız kazandığınızı mı düşünüyorsunuz? Siz sadece o binaları işgal ediyorsunuz" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili ve Mersin Millletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında fon krizine değinen Başarır, şunları söyledi:

"Tabii ki fon kriziyle, faciasıyla başlayacağız. Dün Meclis çalışmalarına başladık ilk kez. Bu Meclis'in asli görevi bu ülkenin en temel sorunlarını ve krizlerini çözmek, araştırmak. Eğer bu konuda bir araştırma komisyonu kurulmayacaksa hangi konuda kurulacak? 500 bin mağdur var. Asrın dolandırıcılığı, yaklaşık 90 milyar dolarlık tahmin edilen bir vurgun var. Ama AKP grubu tarafından yoklama istendi. Salon boşaltıldı. Araştırılmadı. Şimdi bugün Cevdet Yılmaz geliyor. Meclis'e bir sunum yapacak. Bakalım, dinleyeceğiz. Umarım bildiklerimizi, umarım sürekli konuştuklarını anlatmaz. Tüm gruplar da 30 dakika konuşacak. Hepimiz de kamuoyuyla, Türkiye ile düşüncelerimizi, tespitlerimizi paylaşacağız. O yüzden bu konuyu Meclis'e bırakıyorum, Genel Kurul'da bırakıyorum. Zaten basın uzun uzun bu konuyu konuşacak."

"YAZIK, GERÇEKTEN UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde bir grup toplantısı yaptı. ve İzmir Belediye Başkanını kendi saflarına üye olarak kaydettiklerini, aldıklarını açıkladı. Utanç verici bir durum. İki gün önce de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, iki dönem milletvekilliği yapmış, iki dönemdir Mersin'de yöneticidir, yüzde 60 civarında oy almış Sayın Vahap Seçer; Mezitli Belediye Başkanı, Yenişehir Belediye Başkanı tutuklandı. Aynı şekilde Eyüpsultan Belediye Başkanı, aynı şekilde Ataşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı. Demek ki kendi saflarına geçen insanlar yargılanmıyor. Yargıdan muaf tutuluyor. Ama bir şekilde direnen, dik duran insanlar rezil ediliyorlar. ve utanç verici bir video paylaştılar. Yapay zekayla İzmir'de bir çöp tepesi oluşturmuşlar. İzmir'de şöyle bir yer görmedim ben de. Ama böyle bir video paylaştılar. Peki İzmir'i kim yönetiyor? Cemil Tugay. İzmir'i çöp haline getiren bir belediye başkanı ki sizin iddianız, benim öyle bir iddiam yok, İzmir'de hiç öyle bir şey görmedim, almaya utanmıyor musunuz? Çöpü, İzmir'deki varsa, alkışlayan bakanlar, milletvekilleri mi toplayacak? İzmir'in nasıl yönetildiğine ilişkin bir video paylaş daha sonra o belediye başkanına rozet tak. ya o nasıl bir utanmazlık? Onurlu bir şekilde dik duranlar cezaevinde; eğilip bükülenler, sokağa çıkacak yüzü olmayanlar AKP grubunda rozet takıyor. Cemil Tugay'a soruyorum. İzmir'de gezebilecek misin? Sokağa çıkabilecek misin? Ona tek önerim var. Biliyorsunuz, onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez, ancak rozet törenine gruba gelir. Sonra İzmir'i kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Üsküdar'ı kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Ataşehir'i alırsanız, kazandığınızı mı düşünüyorsunuz? Siz sadece o binaları işgal ediyorsunuz. İzmir'i mi alıyorsunuz? Üsküdar'ı mı alıyorsunuz? Aldığınızı düşünüyorsunuz. Çok meraklıysanız kimin alacağına, kelepçeyle alamazsın, tehditle alamazsın. Hadi getir sandığı. İnsanları, siyaset kurumunu tehdit etme. Getir sandığı, görelim İzmir'i kim alıyor. Yazık, gerçekten utanç verici bir durum."

"SORUMLULUK ALMASI GEREKEN BAKAN, TUGAY'A ALKIŞ TUTUYOR"

Başarır, konuşmasında özetle şunları kaydetti:

"Eylül 2023'ten bugüne kadar maalesef ki okullarımız güvende değil. Bunu sürekli olarak söyledik. Eylül 2023'ten bugüne kadar 8 öğretmenimizi kaybettik. 16 öğrencimiz, 2 okul çalışanımız, 1 velimiz katledildi. MESEM'de 23 çocuğumuz öldü. ve sürekli olarak bunu gündeme getirdik. Buna kulaklarını tıkayan bir Milli Eğitim Bakanı var. ve dün Başakşehir Şeyh Şamil Ortaokulu'nda 10 yaşındaki evladımız hayatını kaybetti. Dün. Bugün bakan neredeydi? Milli Eğitim Bakanı. Bundan utanması, sıkılması, sorumluluk alması gereken bakan neredeydi? Cemil Tugay'ın transfer toplantısında müzik eşliğinde alkış tutuyordu. Senin o okulda, o ailenin yanında olman gerekiyordu Sayın Bakan. Sizin ihmaliniz yüzünden bir çocuğumuz okulda katledilmişken alkışlarla sevgi gösterileri yapmaktan utanmıyor musunuz? Okullar ne hale geldi? 10 yaşındaki bir kızımızı, evladımızı bir okula emanet edemiyorsak, güvenliğini sağlayamıyorsak o bakan ne iş yapıyor? Daha kaç çocuğumuz ölmeli? Orada çocuklar ölürken beyefendi İzmir partisinde. Yazık, gerçekten yazık. Bir parça artık sorumluluk alıp bu kadar sorumsuz bir iktidar, Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar gelmedi. Bu konuyu Meclis gündemine getirmeye devam edeceğiz.

"BU ÜLKEDE SORGULAMAYI KİM YAPACAK"

Fon krizi patlamış. Herkes bir şeyler söylüyor, bir şeyler yazıyor. ve bunu sosyal medyada yapıyor. Ama dijital bir sıkıyönetim ilan edildi. İfade Özgürlüğü Derneği eylül ayında en az bin 270 X hesabının kapatıldığını söyledi. Aradan 3 gün geçti. Bu sefer İfade Özgürlüğü Derneği'nin de hesabı kapatıldı. ya ne durumdayız biz? SPK denetlemez, yargı denetlemez, sosyal medyayı kapatırsın, basının, T24'ün hesaplarını kapatırsın. Bu ülkede sorgulamayı kim yapacak? Bugün dünyanın neresinde böyle bir şey var? Bakın, 2025'te toplam 995 hesap kapatılırken eylül ayında bin 270 hesap kapatılmış. Yıllardır bize, internetten bilgi veren T24, haber aldığımız bir haber sitesi kapatılmış. Neden ya? Neden? Buna izin vermeyeceğiz.

"AĞIR CEZA MAHKEMESİ, ANAYASA MAHKEMESİ'NE KAFA TUTUYOR"

Tayfun Kahraman, 31 Temmuz 2025'te Anayasa Mahkemesi kararı, hak ihlali verildi. Ne oldu? Uygulanmadı. Bu sefer 27 Haziran 2025'te uygulanmaması Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Bu durumun da Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edildi. Yani düşünebiliyor musunuz, 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararına kafa tutuyor. Yapması gereken şey çok basit. Yeniden yargılama kararı verip tahliye kararı vereceksin. ve bir daha Anayasa Mahkemesi, kararında sert bir şekilde mahkemeyi uyarmak zorunda kalıyor. Türkiye bu duruma gelmiş, Anayasa tanınmıyor. Anayasa'nın normlarından, hukuk normlarından, hukuk devletinin normlarından, kurallarından, kurallarından günden güne uzaklaşılıyor. Eğer bir ülkede bir yurttaş hakkında iki defa Anayasa Mahkemesi ihlal kararı, hak ihlali kararı vermişse yerel bir mahkeme direniyorsa sözün bittiği yerdeyiz.

Ülke bir felakete gidiyor ama konuştuğumuz şeyler transferler. Fon rezaleti patlamış, hesap veren yok. Hesap soranlardan hesap soruluyor. Bunlar konuşulmuyor. Bugün düğün yaptılar ya genel merkezde, bir düğün yaptılar, açlık bitmiş, her şey bitmiş, fon krizini çözmüş, İzmir Belediye Başkanı ile bir halay çekmedikleri kaldı. Ben onların yerinde olsam sokağa çıkamam."

"İFADE VERECEK, İŞ BİTECEK ÖYLE Mİ?"

Ali Mahir Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ile eşi eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifade verecek olmasının sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Niye bu kadar beklendi? 2,2 milyarlık bir para. Parayı fondan kazandığı belli. 'İade edeceğim' diyor. Savcılık da bir yazı yazıyor. Şüpheli bile yazmıyorlar. Peki ne sıfatla Betül Fatma Kaya ifade verecek İlyas Kaya'yla birlikte? Şüpheli. Peki dünkü yazıda neden yazılmadı şüpheli olduğu? ve demek ki davetiyeyle eski bakanlar, milletvekilleri ifadeye çağrılıyormuş. Peki, Mersin Belediye Başkanı, Mezitli, Yenişehir Belediye Başkanı, diğer belediye başkanları, eski milletvekilleri, niye davetiyeyle çağrılmıyor. Hiç kimsenin tutuklu yargılanmasını istemem. Delilleri toplarsın, adli kontrol uygularsın. ve gidecekler, ifade verecekler sonra iş bitirecek, öyle mi? Eğer tutuksuz yargılama, davetiye ile ifade verme bir usulse bunu seçilmişlerin hepsine uygulayacaksın. Birilerini sabah 6'da alacaksın, birilerini saat 4'te protokol kapısından ifadesini verip çıkartıyorsun. Artık herkes eşit bir şekilde ülkede hesap versin.

"SEÇİM SANDIKTA KAZANILIR"

Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin soruya ise, "İzmir sokaklarında gezmek istiyorsa mesleğini icra etsin. Bir yüz nakli, yüzünü bir değiştirsin. Ancak o yüzle sokaklara çıkabilir. Çünkü İzmir'in iradesi AKP'de değil. Transfer yaparak da hiç kimse orayı yönettiğini düşünmesin. Bence bu bir hastalık haline gelmiş. Bundan uyansınlar. Seçim sandıkta kazanılır. Transferle, rozet takarak, zorla kazanılmaz" yanıtını verdi.