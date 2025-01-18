Başiskele'de Gaz Sızıntısı: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti - Son Dakika
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Başiskele'de Gaz Sızıntısı: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Başiskele\'de Gaz Sızıntısı: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir gaz dolum tesisinde azot protoksit üretim kazanında meydana gelen ısınma nedeniyle gaz sızıntısı oluştu. İtfaiye ekipleri hemen müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

18.01.2025 04:27  Güncelleme: 04:32
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KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir gaz dolum tesisinde azot protoksit üretim kazanında meydana gelen ısınma nedeniyle gaz sızıntısı oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kazan soğutuldu ve gaz tahliye edildi. Aynı tesiste geçen günlerde, dolum esnasında tüpler alev almış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Olay, saat 01.30 sırlarında Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde meydana geldi. Tesisteki azot protoksit üretim kazanındaki ısınma nedeniyle gaz sızıntısı oluştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kazan soğutulurken, tesisin içerisine dolan gaz tahliye edildi. Kısa süreli paniği aşandığı tesiste ekipler, gaz ölçümü yaptı. Yaşanan sızıntıda gazdan etkilenen kimsenin olmadığı belirlenirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, 4 Ocak günü aynı tesiste dolum esnasında tüpler alev almış ve yanar haldeki gaz itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tahliye edilip, söndürülmüştü.

Kaynak: DHA

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