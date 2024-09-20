Başkan Aras\'dan Mahalle Ziyaretleri: \'Sorunlarınızı Yerinde Tespit Ediyoruz\'

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe ilçesi Bozyer, Kuzluk ve Esençay mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra ilçe ve mahalle ziyaretlerine devam eden Ahmet Aras, Menteşe ilçesine bağlı Bozyer, Kuzluk ve Esençay mahallelerini ziyaret etti. Aras'a mahalle ziyaretlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ve İlçe Başkanı Nail Kızıl eşlik etti.

Mahalle buluşmaları, Menteşe ilçesinin Bozyer Mahallesi ile başladı. Bozyer Mahallesi Muhtarı Atakan Yılmaz, ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiği tüm taleplerin değerlendirildiğini ve kısa sürede kendilerine dönüş yapıldığını söyledi. Kuzluk Muhtarı Şevket Öztürk de mahalleleri ile ilgili talepleri ziyarette başkanlara iletme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

"Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz sizler için çalışıyoruz"

Bozyer, Kuzluk ve Esençay mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, seçimlerden sonra da vatandaş buluşmalarını sürdürdüklerini, hizmetlerin tüm vatandaşlara ulaştığını belirtti. Köksal, "Seçim öncesi geldiğimizde sizlerle seçimlerden sonra da buluşacağız demiştik. Bugün sizlerle birlikteyiz ve sizleri dinlemek için geldik. Göreve gelir gelmez sistemde birkaç değişiklik yaparak çalışmaya başladık. Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içinde çalışıyoruz. İl merkezinde birçok hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerin köylere de ulaşacağını söylemiştik. Tiyatro ve sinema gösterimlerini yaz boyunca köylerimize getirdik. Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz ve 7/24 sizler için çalışıyoruz" diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla'nın çok özel bir şehir olduğunu, en büyük değerinin de insanları olduğunu söyledi. Belediyelerin yerelde, milletvekillerinin de genelde vatandaşlar için var gücüyle çalıştığını dile getirdi.

"Belediyeler her zaman vatandaşlarımızın evidir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise birlikte uyum içinde çalışarak Muğla'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Aras, şunları söyledi:

"Bugün programımızı bu bölgedeki mahallelerimizde sizlerle buluşmak için yaptık. Muğla Bodrum Gümüşlük'ten Seydikemer Seki'ye çok geniş bir coğrafya. Seçim öncesi gücümüzün yettiğince tüm mahallelerimize gitmeye, vatandaşlarımızın elini sıkmaya çalıştık. Gidemediğimiz mahallelerimiz oldu. Seçim öncesi ziyaretler gibi seçim sonrası hemşehrilerimizle bir araya gelmek de önemli. Zaman buldukça sahaya çıkıyoruz. Sorunları yerinde tespit etmek, sizlerle bir araya gelmek, beraber olmak için sahadayız. Muğlamızın büyük bir sorunu yok. Bölgeyi tanıyoruz. Bundan sonra da gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızla da bizlere direk ulaşabiliyor ve birlikte sizlerin taleplerini yerine getiriyoruz. Belediyelerimiz sizlerin evi, kapıları ardına kadar sizlere açık. İstediğiniz zaman gelebilir ve ziyaret edebilirsiniz. Bugün sizleri dinlemek için aranızdayız."