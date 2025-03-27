Başkan Karalar'dan Kadir Gecesi İftar Programında Birlik ve Beraberlik Mesajı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Karataş'ta düzenlediği iftar programına katılan Başkan Zeydan Karalar, "Geçmişte yapılmayan birçok hizmeti halkımızla buluşturmak, gerçekleştirmek şükürler olsun ki bana nasip oldu. Hepinize barışın, kardeşliğin, mutluluğun hüküm sürdüğü, işin, aşın olduğu bir ülke dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyorum" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kadir Gecesi'nde Karataş ilçesinde düzenlediği iftara, Başkan Karalar'ın yanı sıra Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, milletvekilleri, siyasiler, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçeliler katıldı.

Başkan Karataş, Karalar'a, ramazan ayının ve Kadir Gecesi'nin manevi atmosferinde vatandaşları bir araya getirdiği için teşekkür etti.

Karalar ise "Kadir Geceniz mübarek olsun. Çok önemli bir günde sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu, heyecanını yaşıyorum" dedi.

İftar programından önce Silivri Cezaevi'nde, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere görevden alınıp tutuklanan bazı belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini belirten Karalar, şöyle devam etti:

"Kadir Gecesi gibi bir mübarek gecenin, ramazan ayı gibi manevi atmosferi üst seviyede olan günlerin, sonrasında gelecek Ramazan Bayramı'nın kıymetini bilmemiz gerek. Çünkü insanların düşüncelerinden, fikirlerinden ötürü ötekileştirildiği bir dönemdeyiz. Dünyanın birçok bölgesinde ise savaşlar, kan ve zulüm var. Filistin'de, Gazze'de saldırılar durmuyor ve masum siviller, kadınlar, çocuklar katlediliyor. Suriye'de de katliamlar gerçekleştiriliyor. İkisini de lanetliyoruz. Masum insanların katledilmesi insanlık suçudur. Öldürülen, zulüm gören insanların etnik kökeni, dini, mezhebi ne olursa olsun, yapılanlar insanlık suçudur ve dünyanın tamamında lanetlenmelidir. İşin üzücü yanı kendilerine medeni diyen bazı ülkelerin bu katliamları görmezden gelip, olanlara göz yummalarıdır. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önemi, değeri bir kez daha ortaya çıkıyor. Memleketimizde insanlarımızı bir arada kardeşçe yaşatan, birlikte tutan rejimi kuran bir dehayı, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kadir Gecesi'nde rahmet, saygı ve hürmetle anıyorum. 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünün de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Geçmişte yapılmayan birçok hizmeti halkımızla buluşturmak, gerçekleştirmek şükürler olsun ki bana nasip oldu. Adana'nın tanıtımına önemli katkı sağlamak da benim için ayrı bir onur, mutluluk. Hepinize barışın, kardeşliğin, mutluluğun hüküm sürdüğü, işin, aşın olduğu bir ülke dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyorum."