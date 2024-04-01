Başkan Muhittin Böcek Antalyalılara Teşekkür Etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Adayı Muhittin Böcek, eski Hizmet Binası'nda Antalyalılara seslenendi. Başkan Muhittin Böcek, "Bizi seven, bize oy veren herkese teşekkür ederim. Hepinizin başkanıyım" dedi.
31 Mart Yerel seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte binlerce Antalyalı, CHP İl Başkanlığı önünde toplandı. Burada halka seslenen Başkan Muhittin Böcek, tüm Antalyalılara teşekkür etti.
Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Hizmet Binası önünde toplanan binlerce Antalyalıyla buluştu. Coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Böcek, sözlerine Antalya'nın 19 ilçe ve 913 mahallesinde kendisine destek olan hemşerilerine teşekkür ederek başladı.
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Konyaaltı Belediye Başkanlığı'nda 4 dönem üst üste kazandıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, "4 dönem üst üste Konyaaltı'nda belediye başkanlığı yaparak rekor kırmıştım. Üst üste ikinci defa Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıran sizler oldunuz. Bizi seven bize oy verenleri mahcup etmeden çalmadan çırpmadan, halkıma hesap vererek geldim bugünlere. Hepinizin başkanıyım. Herkesin başkanı olmaktan bir an bile ayrılmayacağım. 14 ilçe belediyeyi aldık. Rekor kırmaya devam edeceğiz" dedi.
"ANTALYA'DA HİÇ BİR BAHANEYE SIĞINMADIK"
Başkan Böcek, "Birileri balkonlarda konuşmalar yapıyordu. Antalya'mızda hiçbir bahaneye sığınmadan dimdik ayaktayız. Bundan sonra da sosyal yardımlarımızı en yüksekten vermeye bütün vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmeye belediyecilik anlayışımız ile hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 5 yıl personelin maaşını ödeyemez, sosyal yardımları düşürür dediler. İlklere adım attık. Seçim meydanlarımızda ne söylediysek tek tek hayata geçireceğiz. Hani bilirsiniz siyasi partileri ayar etmeye çalışan ağa babalar vardı. Ağa babaları olarak Gazipaşa'dan Kaş'a kadar afişler yaptılar. Yeri geldi afişlerimizi yırttılar ama sandıktan yırtamadılar" diye konuştu.
"60'INCI ALTIN PORTAKALI BİZ YAPACAĞIZ"
Mazbatayı alır almaz söz verdiği projeleri yerine getireceğini söyleyen Başkan Böcek, "Altın Portakal Film Festivali'ni siyasete alet ettiler. '60'ıncı Altın Portakal Festivali'ni birlikte yapacağız. Bana oy veren vermeyen herkesin başkanı olmaya devam edeceğim. Bu seçimi Antalya kazandı. Siz kazandınız. Tüm Antalyalı vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
BAŞKANLARLA HALKI SELAMLADI
Başkan Böcek daha sonra kesin olmayan sonuçlara göre, Muratpaşa Belediye Başkanlığı'na seçilen Ümit Uysal ve Konyaaltı Belediye Başkanı seçilen Cem Kotan, Aksu Belediye Başkanlığını kazanan İsa Yıldırım ile birlikte vatandaşları selamladı.
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