Başkan Önal, Bayraklı'nın Geleceği İçin Halkı Dinliyor - Son Dakika
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Başkan Önal, Bayraklı'nın Geleceği İçin Halkı Dinliyor

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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, düzenlediği halk buluşmasında ilçenin sorunlarını dinleyerek çözümler üzerinde halkla birlikte çalışacaklarını vurguladı. Ekonomik güçlenme ve kentsel dönüşüm konularında öncelikler belirlendi.

27.09.2024 17:32  Güncelleme: 18:03
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(İZMİR)- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, halkla birebir iletişim kurarak sorunları yerinde dinlemek ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla düzenlediği halk buluşmalarının üçüncüsünü Osmangazi Hizmet Binası'nda gerçekleştirdi. Toplantıda talep ve önerileri dinleyen Başkan Önal, "Daha yaşanabilir, daha modern, temiz ve güzel bir Bayraklı mümkün. Bunu birlikte başaracağız. Tüm sorunları, eksiklikleri imkanlarımız dahilinde hızla çözüme kavuşturmak için canla başla çalışarak yarının Bayraklı'sını hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi üçüncü kez düzenlenen halk buluşması, Osmangazi Hizmet Binası'nda gerçekleşti. Manavkuyu, Mansuroğlu, Tepekule, Adalet, Fuat Edip Baksı, Merkez, Turan ve Çay mahalleleri sakinlerinin katıldığı programda kentsel dönüşümden altyapıya, park bahçe ve yol yenileme çalışmalarından sosyal, kültürel destekler konuşuldu. İlçe sakinlerini dinleyen belediye başkan Önal, başkan yardımcılarıyla birlikte göreve geldikten sonra yapılan çalışmaları ve yapılacakları anlattı.

"Bayraklı'yı halkımızla el ele vererek yöneteceğiz"

Halk buluşmasında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi halk buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz ve katılımın yoğun olması bizi mutlu ediyor. 'Bayraklı'yı ortak akılla, birlikte yöneteceğiz' demiştik. Bu nedenle komşularımızla ve tüm paydaşlarımızla bir araya gelerek daha güzel ve yaşanabilir bir Bayraklı için talep, öneri ve görüşleri dinliyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana aldığımız tasarruf tedbirleri ve mali yapı çalışmalarımızla ekonomisiyle de güçlü bir belediye hedefliyoruz. Mahallelerimizde temizlik, yol yenileme, kaldırım, kilit parke, park bahçe işleri, eğitim, sağlık, spor, veterinerlik, kültür-sanat gibi hizmetlerimizi sürdürürken sosyal desteklerimizle de ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında oluyoruz. Biliyoruz ki; Bayraklı çok daha iyilerini hak ediyor ve bunun için de yorulmadan, durmadan hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda gerekli imar revizyon planlarının hazırlanması, depremzedelerimizin sorunlarının çözümü ve takipçisi olmak gibi temel önceliklerimiz ile ilgili de üzerimize düşeni her zaman yapacağız. Daha yolun başındayız, bu tür buluşmalarla da ilçe sakinlerimizi, tüm paydaşlarımızı dinlemeye bu kenti söylediğimiz gibi birlikte yönetmeye kararlıyız. Bayraklı'yı sadece belediye olarak değil, halkımızla el ele vererek yöneteceğiz. Hep birlikte daha güzel bir Bayraklı inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.

Başkan Önal, Bayraklı\'nın Geleceği İçin Halkı Dinliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Önal, Bayraklı'nın Geleceği İçin Halkı Dinliyor - Son Dakika

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