Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

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Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu, evlerinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

08.11.2024 18:11  Güncelleme: 19:09
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Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu, evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

YAKINLARI BANYODA BULDU

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi.

BİR SÜREDİR PSİKOLOJİK SIKINTILAR YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Toplantı için İstanbul'da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya'ya yola çıktığı belirtildi. E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal\'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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