Başkentte 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkentte 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri Düzenlendi

Geniş Video İzle

Ankara'da düzenlenen 2'nci Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 60 başpehlivan ve 700 pehlivan mücadele etti. Etkinlik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve diğer önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Güreşlerde bu yıl ayçiçek yağı kullanılması dikkat çekti.

15.09.2024 17:46  Güncelleme: 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle 2'nci Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ankara'da bugün düzenlendi. Güreşlerde 60 başpehlivan ve 700 pehlivan mücadele etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle, Keçiören Bağlum Stadyumu'nda "2. Gazi Paşa'yı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşleri" düzenlendi. "Yağlı Güreşin Kalbi Başkentte Atıyor" sloganıyla düzenlenen güreşlere İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ASKİ Spor Kulüp Başkanı Yüksel Arslan, CHP, İYİ Parti, DEVA Partili ve bağımsız milletvekilleri ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol katıldı.

Etkinliğe ayrıca Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül ve 2016 Rio Olimpiyatları'nın gümüş madalyalı güreşçisi Rıza Kayaalp de katıldı.  Güreşlerde Türkiye'nin tüm illerinden 60 başpehlivan ve 700 pehlivan mücadele etti. Saat 10.00'da başlayan yağlı güreşlerde Orhan Okulu, Mustafa Taş, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı ve Enes Doğan ile Dünya ve Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk de çimlere çıktı.

Genellikle zeytinyağı kullanılan yağlı güreşlerde ayçiçek yağı kullanıldığı gözden kaçmadı. Etkinlik görevlisi, geçtiğimiz yıl da ayçiçek yağı kullanıldığını belirtti.

Etkinlikte konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Güreşler, 1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılmış, bu zamana kadar ihmal edilmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekleri yaşatmak adına atmış olduğu bu adımı son derece yerinde görüyorum. Dışarıdan bakıldığında da halkımız şunu görsün: Ankara saltanatın ve sarayın değil, demokrasi ve cumhuriyetin kalesi. Dost, düşmanı oradan ilan ediyor."

Kaynak: ANKA

Ayçiçek Yağı, İYİ Parti, Etkinlik, Politika, Güncel, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:24:38. #1.11#
SON DAKİKA: Başkentte 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement