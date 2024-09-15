Başkentte 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri Düzenlendi

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle 2'nci Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ankara'da bugün düzenlendi. Güreşlerde 60 başpehlivan ve 700 pehlivan mücadele etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle, Keçiören Bağlum Stadyumu'nda "2. Gazi Paşa'yı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşleri" düzenlendi. "Yağlı Güreşin Kalbi Başkentte Atıyor" sloganıyla düzenlenen güreşlere İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ASKİ Spor Kulüp Başkanı Yüksel Arslan, CHP, İYİ Parti, DEVA Partili ve bağımsız milletvekilleri ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol katıldı.

Etkinliğe ayrıca Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül ve 2016 Rio Olimpiyatları'nın gümüş madalyalı güreşçisi Rıza Kayaalp de katıldı. Güreşlerde Türkiye'nin tüm illerinden 60 başpehlivan ve 700 pehlivan mücadele etti. Saat 10.00'da başlayan yağlı güreşlerde Orhan Okulu, Mustafa Taş, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı ve Enes Doğan ile Dünya ve Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk de çimlere çıktı.

Genellikle zeytinyağı kullanılan yağlı güreşlerde ayçiçek yağı kullanıldığı gözden kaçmadı. Etkinlik görevlisi, geçtiğimiz yıl da ayçiçek yağı kullanıldığını belirtti.

Etkinlikte konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Güreşler, 1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılmış, bu zamana kadar ihmal edilmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekleri yaşatmak adına atmış olduğu bu adımı son derece yerinde görüyorum. Dışarıdan bakıldığında da halkımız şunu görsün: Ankara saltanatın ve sarayın değil, demokrasi ve cumhuriyetin kalesi. Dost, düşmanı oradan ilan ediyor."