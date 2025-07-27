Başkomiser Namdar Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

BAŞKOMİSER NAMDAR KURTARILAMADI

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye Başkomiser Aysun Çağla Namdar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü olan Başkomiser Namdar'ın vefat haberini AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajı ile duyurdu. Toy, "Sivas Emniyet Müdürlüğü özel kalem amiri Aysun Çağla Namdar'ın geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

MEMLEKETİ KASTAMONU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Başkomiser Aysun Çağla Namdar'ın cenazesi, bugün saat 10.00'da Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Kastamonu'ya gönderilecek.

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,