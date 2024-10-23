Batı Şeria'da Zeytin Hasadı Sıklığı ile Saldırılar - Son Dakika
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Batı Şeria'da Zeytin Hasadı Sıklığı ile Saldırılar

İsrail ordusu ve yerleşimciler, zeytin hasadı döneminde Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere 90 saldırı düzenledi.

23.10.2024 17:46
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İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayının başında zeytin hasadının başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere karşı 90 saldırı gerçekleştirdiği açıklandı.

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, Ramallah'ın batısındaki Umm Safa beldesinde katıldığı zeytin hasadında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Filistinli yetkili, "Ekim ayında zeytin hasadı sezonunun başlamasından bu yana, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli çiftçilere ve onların zeytin ağaçlarına yönelik 90 saldırı gerçekleştirdi." dedi.

Mueyyed Şaban, söz konusu saldırıların gerçek mermiyle ateş açma, göz yaşartıcı gaz fırlatma ve Filistinlilerin kendi arazilerine girişinin engellenmesi gibi suç ve ihlalleri kapsadığının altını çizdi.

Zeytin hasadı sezonunun önemine değinen Şaban, "Bu mevsim, işgalci İsrail'e meydan okuma mevsimidir. Yerel ve yabancı aktivistler ile bölge sakinlerinin geniş katılımı sayesinde, İsrailli yerleşim yerlerine yakın olduğu bahanesiyle İsrail ordusunun tarım alanlarını kapatmaya yönelik kararlarını bozmayı başardık." diye konuştu.

Şaban, Filistinli çiftçileri korumak için her yere ulaşmayı görev edindiklerinin altını çizdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarına işaret eden Şaban, bu yılki zeytin hasadı mevsiminin, İsraillilerin saldırılarından çiftçileri korumak için birlik içinde yapılması çağrısında bulundu.

Filistin'de zeytin hasadının yapıldığı ekim ve kasım aylarında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli çiftçilere ve zeytin ağaçlarının bulunduğu arazilerine saldırılar düzenliyor.

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 7 Ekim 2023-7 Ekim 2024 tarihlerinde Batı Şeria'da 2 bin 777 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 19 Filistinli öldü, 1636 kişilik 28 bedevi topluluk yerinden edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 760 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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