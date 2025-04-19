Batman Çikolata ve Kahve Festivali Başladı

Batman'da bu yıl ilki düzenlenen Çikolata ve Kahve Festivali başladı.

Batman Belediyesince kentin kültür ve gastronomi hayatına renk katmak amacıyla Atatürk Parkında düzenlenen festival ilgi gördü.

Festivalde, kahve, çikolata ve yöresel ürünlerin yer aldığı 75 stantta 15'i ulusal olmak üzere çeşitli firmalar yer aldı.

Çocuklar için etkinlik alanı, oyun parkurları, şişme oyun alanları da bulunan festival, 23 Nisan'a kadar sürecek.

Festivalin ilk gününde Kozluk Kaymakamı ve Batman Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Güngör, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat ve Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak alanda kurulan stantları gezdi.

Batman Belediyesinden festivale ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Güngör, Turizm Haftası ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da içine alacak şekilde geniş katılımlı bir festival düzenlediklerini belirtti.

Alanda 75 stant kurulduğunu anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Bunların 15'i ulusal geri kalanların çoğu Batman'ın yerel firmaları ve kadın kooperatiflerimiz. Sayın Valimiz Ekrem Canalp'in riyasetinde başlatılan bu festival 5 gün sürecek. Yerel firmalarımıza daha fazla ağırlık verdik. Çikolata ve kahve firmalarımızın tamamı neredeyse Batman'da. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de nasıl böyle festivaller düzenleniyorsa, Batman'da da aynı şekilde düzenleniyor."

Festivali özellikle Turizm Haftası'na denk getirdiklerini bildiren Güngör, "Hem ilimizin kültürel ve turistik değerlerini tanıtalım hem de yerel firmalara destek çıkalım istedik. Bu sene birincisini yapıyoruz, ilerleyen yıllarda devamı gelecektir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.