Batman'da Anne ve Kardeşine Saldırı: Adalet Talebi
Batman'da Anne ve Kardeşine Saldırı: Adalet Talebi

06.04.2026 14:41
Mizgin Karadaş, annesi ve kardeşinin katili hakkında en ağır cezayı talep ediyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 yıl önce başlayan husumetin ardından yerleştikleri Batman'da, annesi Aynur (55) ve kardeşi Dücane Karadaş'ın (28) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin Mizgin Karadaş, "Parmağı olan başta katil olmak üzere tüm azmettiricilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Bu katliam caydırıcı bir ceza ile sonuçlansın ki herkese örnek teşkil etsin" dedi.

Olay, 31 Mart'ta akşam saatlerinde Batman'ın Pınarbaşı Mahallesi, 2218'inci Sokak'ta meydana geldi. 4 çocuk annesi Aynur Karadaş ile oğlu Dücane, aralarında kan davası nedeniyle husumet bulunan M.A.K. (17) tarafından apartman girişinde silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateşte kurşunların isabet ettiği anne ve oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Dücane Karadaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aynur Karadaş da kurtarılamadı. Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Dereyanı Mahallesi'nde aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren M.A.K., Mardin'e gitmek isterken Diyarbakır yolu üzerinde bir takside olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BABAM KENDİSİNİ SAVUNMAK ZORUNDA KALDI'

Saldırıda annesi ile kardeşini kaybeden Mizgin Karadaş, olayın 2 yıl önce Kızıltepe'de yaşanan silahlı kavganın devamı olduğunu belirtti. Babasıyla ilgili adli sürecin devam ettiğini söyleyen Karadaş, "15 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kamera kaydı olmadığı için kendini ispatlayamadı ve kendini muhafaza etmek için silahına sarıldı. O günden beri tutuklu ve yargı süreci sürüyor" dedi.

'ANNEM TÜM GEÇMİŞİNİ KIZILTEPE'DE BIRAKIP GİTMİŞTİ'

Annesinin Batman'a sadece çocuklarını korumak için taşındığını belirten Mizgin Karadaş, "Annem her şeyini Mardin'de bırakıp Batman'a yerleşmek zorunda kaldı. Çocuklarına bakabilmek için hayat mücadelesi veriyordu; başlarında hem anneydi hem babaydı. Annemin tek suçu o gün parka gidip erkek kardeşime biraz hava aldırmaktı. Annem hiçbir zaman bu aileye karşı kışkırtıcı bir paylaşım yapmadı. Hatta kıyafetlerini bile Kızıltepe'de bıraktı, orayı onlara bırakıp gitmek zorunda kaldı. Maddi imkanı el verseydi kimsenin ulaşamayacağı çok daha uzak yerlere giderdi" diye konuştu.

'KÜÇÜK KARDEŞİMİN ELLERİ ARASINDA VEFAT ETTİ'

Saldırının annesi ve kardeşinin park dönüşü gerçekleştiğini ifade eden Karadaş, "O gün park dönüşü evin aşağısında annemi ve kardeşimi hunharca katlettiler. Savunmasız insanları öldürdüler. Babam suçlu bile olsa, mesele ne olursa olsun bizimle yasal zeminde uğraşmaları gerekiyordu. Sözde annem hedef değilmiş; madem hedef değildi niye önce bacağına, sonra yeni ameliyat olduğu karın bölgesine sıkıyorlar? Annem, 19 yaşında ve sınava hazırlanan küçük kardeşimin elleri arasında can verdi. Son sözü o kardeşimin adı olan 'Hanzale' oldu. Bir çocuğun gözü önünde ailesinin katledilmesinin telafisi yok" ifadelerini kullandı.

'YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ CİNAYETİ MEŞRULAŞTIRMASIN'

Karadaş, "Yaşı küçük falan olamaz. Madem yaşı küçük, o çocuk nasıl silah tutabilir? Benim kardeşim ondan büyük olmasına rağmen silah tutmayı, dövüşmeyi bilmediği için başa çıkamadı. Biz defalarca barış için aracı gönderdik ama kabul etmediler. Parmağı olan kim varsa; kadın olsun erkek olsun, en ağır cezaya çarptırılmalarını istiyorum. Bu katliam caydırıcı bir ceza ile sonuçlansın ki herkese örnek teşkil etsin" dedi.

Aynur Karadaş'n kız kardeşi Tenzile Arğan da faillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kızıltepe, Güvenlik, Mardin, Güncel, Şiddet, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
