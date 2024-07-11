Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

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Batman'da balkonda uyuduğu sırada gök gürültüsü ve şimşekten korkup fenalaşan Büşra Ceren İmir (23), ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı sırada yaşamını yitirdi. Büşra'nın 10 gün önce Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, dün sabah saatlerinde Belde Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu evin balkonunda uyuyan Büşra Ceren İmir, etkili olan sağanakta gök gürültüsü ve şimşekten korkarak uyandı. Büşra'nın fenalaştığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kalp masajı yaparak müdahale etmeye çalıştığı Büşra, hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlenen Büşra'nın cenazesi, işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

REKTÖRDEN MESAJ

Öte yandan Büşra Ceren İmir'in, 10 gün önce Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün ilk mezunlarından olduğu öğrenildi. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı da okulun sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Rektör Bahçekapılı, mesajında "Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü ilk mezunlarından Büşra Ceren İmir'in ani vefat haberini almış bulunmaktayız. Kendisini kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.