Batman\'da Gazze İçin Protesto

Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, tekbirler getirdi ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Vakfın Batman Koordinatörü Feyzi Aydın, Gazze'de insanlık tarihinin en büyük dramlarından birinin yaşandığını söyledi.

İsrail'in uluslararası hukuk, ahlak ve kural tanımadan Filistin halkına soykırım uyguladığını kaydeden Aydın, dünyanın bu zulme sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.