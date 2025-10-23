Batman'da Kaza: 6 Yaralı, İki Çocuğun Hayati Tehlikesi Var - Son Dakika
Batman'da Kaza: 6 Yaralı, İki Çocuğun Hayati Tehlikesi Var

Batman'da Kaza: 6 Yaralı, İki Çocuğun Hayati Tehlikesi Var
23.10.2025 23:59
Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisikletin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisikletin çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, elektrikli bisikletteki 2 çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ZİNCİRLEME KAZADA 6 YARALI

Kaza, akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda meydana geldi. İ.Ç. (40) yjnetimindeki 59 AFL 715 plakalı hafif ticari araç ile B.C.G.'nin (15) kullandığı elektrikli bisiklet ve N.B. (40) idaresindeki 35 KC 4144 plakalı motosiklet çarpıştı. Elektrikli bisiklette bulunan B.C.G., B.E. (12), Ö.Ç. (15) ve motosikletteki N.B. ile hafif ticari araçtaki Y.Ç. (3) ve Z.Ç. (8) yaralandı.

Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisiklet çarpıştı: 6 yaralı

İKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Elektrikli bisikletteki B.C.G. ile B.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Batman'da Kaza: 6 Yaralı, İki Çocuğun Hayati Tehlikesi Var

SON DAKİKA: Batman'da Kaza: 6 Yaralı, İki Çocuğun Hayati Tehlikesi Var - Son Dakika
