Batman'da LGS Heyecanı Yaşandı

BATMAN'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 38 okulda 9 bin 370 öğrenci katıldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de okul önlerinde çocukları için dualar ederek, heyecanla bekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS, Batman'da iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren öğrenciler sınav merkezlerine gelirken, veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Kent genelinde 38 okulda yapılan sınava 9 bin 370 öğrenci katıldı.

'ÇOK BÜYÜK EMEKLER VAR'

Kızının sınava girdiğini belirten Burcu Başol Bozdemir, "Kızım sınavda şu anda. Çok heyecanlıyız. Bütün bir yıl boyunca gerçekten çok fazla emek verdiler, ter döktüler. Her sabah saat 7'de kalktılar. Okula, dershaneye gittiler. Çok büyük emekler var gerçekten. Arkasında bizler de tabii destekçisi olduk. Bu şekilde 1 yılı tamamladık. Bugün de sabah çok heyecanlıydık. Buraya geldik. Çocuğumuzu sınava soktuk. Şimdi onu bekliyoruz heyecanla. İnşallah bütün çocuklarımıza Allah başarılar versin. Hepsi emeklerinin karşılığını alsınlar inşallah" dedi.

'ELİNDEN GELEN BÜTÜN ÇABAYI GÖSTERDİ'

Oğlunun uzun süredir sınava hazırlandığını ifade eden Elif Yıldız ise, "Oğlum sınava girdi. Onu bekliyoruz. Oğlum Temmuz'un sonundan beri bu sınava hazırlanıyor. Elinden gelen bütün çabayı gösterdi. Akşam geç saatlere kadar ders çalıştı. Biz de anne ve babası olarak onun her zaman yanında ve destekçisi olduk. Bu sabah da büyük bir heyecanla buraya geldik. Bütün dualarımız şu anda sınavda olan çocuklarla. İnşallah onlar emeklerini alır" diye konuştu.

'İNŞALLAH EMEĞİ BOŞA GİTMEZ'

Oğlunu sınava getiren Bahattin Batum da, "Oğlum sabah erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı. Okula getirdim. Bu hayati bir sınav çünkü üniversite sınavı gibi değil. Üniversite sınavına bir daha girebilirsiniz ama LGS'ye bir kere girebiliyorsunuz. O yüzden bu süreci çocukla beraber götürdük. Çalıştı, emek verdi. İnşallah emeği boşa gitmez. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar" dedi.

Kızı sınava giren Hasan Reşitoğlu ise, "Bugün bizim için çok önemli. Kızımız sınava girdi. İnşallah emeğinin karşılığını alacak. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'SINAVIM GÜZEL GEÇTİ'

Sınava giren öğrencilerden Mehmet Emin Tunç, "Sınava genellikle çalışma kitaplarımdan devam ettim. Denemeler çözdüm. Küçük konu tekrarları yaptım. Bugün girdiğim sınav güzel geçti. Allah'ın izniyle güzel bir derece bekliyorum" dedi.