Batman ve Şırnak\'ta Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Batman ve Şırnak'ta İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Batman'daki Ulu Cami'de yatsı namazında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namaz sonrası dua edildi, Fetih suresi okundu.

Şırnak

Şırnak'ta Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde yatsı namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Cami önünde toplanan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı, tekbir getirdi.

Cami çıkışında basın açıklamasını okuyan derneğin Şırnak şubesi başkanı Erol Kılıçlı, kadın, çocuk, yaşlı demeden İsrail'in Filistinlileri katlettiğini anımsattı.

Kılıçlı, bugüne kadar binlerce sivilin katledildiğini belirterek, duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Açıklamanın ardından program sona erdi.