Batuhan Kolsuz\'un annesi adalet bekliyor

12.02.2026 11:34
Adana'da bıçakla öldürülen Batuhan Kolsuz'un annesi, sanıkların tutuklanmasını istedi.

ADANA'da kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Batuhan Kolsuz'un (20) annesi Emine Kolsuz (52), tahliye edilen 3 sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Oğlunun mezarı başında konuşan Kolsuz, "Benim oğlum burada yatıyor, suçlular dışarıda geziyor" dedi.

Berat Caner C., doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.'nin, yeni erkek arkadaşı Alperen K. ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi. Kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.'yi konuşmak için çağırınca Alperen K. ile aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle olayın büyümesi önlenirken, Berat Caner C. ile Alperen K. buluşmak için anlaşıp bölgeden ayrıldı. Berat Caner C., arkadaşları Batuhan Kolsuz, Aykut A. (23), Mustafa A. (21) ve Süleyman Ş.'yi (24) yanına alıp Alperen K. ile buluşmaya gitti. Alperen K. ise sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati Kınış (23) ve arkadaşları Mert Ali P. (21), Muhammet A. (21), Tolga K. (23), Eren A. (23), Enes Emre Kısacık (21) ile birlikte geldi. Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 19 Eylül 2024'te buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada Batuhan Kolsuz, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Alperen K. ve arkadaşları kaçarken, 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kolsuz, kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. İlknur G. ise ifadesinde, "Berat ile doğum günümüzü sürekli kutladığımız kafeden çıkarken karşılaşınca tartıştık ve ayrıldık. Yaklaşık 10 aydır Alper ile birlikteyim. Telefonda konuştuğum sırada birbirlerine saldırdılar" diye konuştu.

'BERAT'A SADECE YUMRUKLA VURDUM'

Alperen K. sorgusunda, "Olay sırasında Berat'a sadece yumruk attım. Başkasıyla kavga etmedim. Olayda bıçak kullanmadım" dedi.

Berat Caner C. ise ifadesinde, "Alperen ile kavga ettik. Batuhan'ı kimin bıçakladığını fark etmedim. 'Batuhan bıçaklandı' diye bağırdıklarında yerde yattığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alperen K., Necati Kınış, Enes Emre Kısacık, Tolga K. ve Eren A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra görülen ilk duruşmada, Alperen K., Tolga K. ve Eren A. tahliye edilirken, Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Olayın yaşandığı sırada kafeden çıkarak Fevzipaşa'da Mahallesi'nde hemzemin geçide yönelen Batuhan Kolsuz'un kovalandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olay öncesinde İlknur G.'nin bir arkadaşına mesaj göndererek, 'Burada bu gece biri ölecek' dediği ortaya çıktı.

'ELLERİNDEN KURTULMAK İÇİN KAÇIYOR'

Oğlunun 5 kişi tarafından kovalandıktan sonra öldürüldüğünü belirten anne Emine Kolsuz, kavga için arkadaşlarını topladığını öne sürdüğü Alperen K. ve serbest bırakılan sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi. Kolsuz, "Benim oğlum burada yatıyor, suçlular dışarıda geziyor. Suçlu dışarıda askere bile gitti. Mahkemede tahliye edildikten sonra ailesi alkışladı. Benim çocuğum 8 yerinden bıçaklandı. Bu olayı bir kişi mi yaptı? Oğlumun arkasından 5 kişi kovalayıp tekme sallıyor. 5'i birden peşinden koşup saldırıyorlar. Görüntüler de var, ellerinden kurtulmak için kaçıyor. Kovalayıp çocuğumu öldürüyorlar. 8 bıçak darbesini bir kişi nasıl vurdu? Oğlumun tek suçu olay yerine gitmekti" ifadelerini kullandı.

'ALDIĞI ABUR CUBUR PAKETLERİ HALA EVDE DURUYOR'

Anne Kolsuz, oğlunun olaydan önce alışveriş yaptığını, aldığı yiyecek paketlerinin bile hala evde yatağının üzerinde durduğunu söyleyerek, "Batuhan hayat dolu, sevecen, herkese yardım etmek için çabalayan bir çocuktu. Depremi yaşadıktan sonra ölüm korkusu oluşmuştu, panik atak tedavisi görüyordu. Deprem korkusuyla 1 yıl arabada yattı. Kimseyi incitmezdi, iyi niyetliydi, herkese yardım ederdi. Kimseyi kırmazdı. Hayali iş yerimizi büyütmekti. Olaydan önce kendine tıraş makinesi almıştı, arabasına takmak için ses sistemi almıştı. Olaydan 2 gün önce yemek için abur cubur almıştı. Onların paketini bile açamadım, öylece duruyor. 5'inin de tutuklanmasını istiyorum. Organize eden ve herkesi oraya toplayan kişi dışarıda serbest geziyor. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Suçlular dışarıda serbest gezmesin" dedi.

'SENİN YERİNE BEN ÖLSEYDİM'

Oğlu Batuhan Kolsuz'un mezarı başında ağıt yakan anne Emine Kolsuz, "Artık kalk, evimize gidelim oğlum. Ben seni her gece bekliyorum, bıkmadan usanmadan her gece gelmeni bekliyorum. 1,5 senedir seni bekliyorum. Sen sevmezdin dışarıda kalmayı, 1,5 senedir dışarıda yatıyorsun. Neden yanıma gelmiyorsun? Ben seni bırakmam, senin yerine keşke ben ölseydim. Biz sadece Batuhan'ın kanının yerde kalmamasını ve 5 kişinin gereken cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

