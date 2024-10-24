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Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, görevine başladı.

İlçeye gelen Yüce, Bayat Kaymakamlığında kamu kurumlarının temsilcileri ile toplantı yaptı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya gelen Yüce, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 109. Dönem Mülki İdare Amiri - Bitlis Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

İl stajını Bitlis Valiliğinde tamamlayan Yüce, daha sonra Van ve Bursa'da teftiş stajlarını, Ankara'nın Kızılcıhamam ve Hatay'ın İskenderun ilçelerinde refiklik stajlarını tamamladı.

Nevşehir'in Kozaklı ve Isparta'nın Sütçüler ilçelerinde kaymakam vekilliği yapan Yüce, buradan Bayat Kaymakamlığı görevine atandı.