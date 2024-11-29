Bayhan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Bayhan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Şarkıcı Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan, trafik kazası sonrası Adana'da defnedildi.

29.11.2024 18:06
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Bayhan'ın babası Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

ADANA - Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Popstar yarışmasıyla 2003 yılında ünlenen şarkıcı Bayhan Gürhan'ın babası 68 yaşındaki Sabahattin Gürhan, Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Gürhan'ın cenazesi bugün önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Akkapı Mezarlığı'na götürüldü. Cenazenin yıkandığı sırada Gürhan'ın akrabaları ağıt yaktı. Cenaze, ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze namazı sırasında ünlü şarkıcı Bayhan'ın ayakta zor durduğu görüldü. Cenazeye, Sabahattin Gürhan'ın akrabaları katıldı.

Bayhan\'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İHA

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