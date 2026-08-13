Menteşe’de bayrak saldırısının şüphelisi belediye güvenliğinin dikkatiyle yakalandı

(MUĞLA)- Menteşe'de bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını ateşe verdiği belirlenen şüpheli, Menteşe Belediyesi'nde görev yapan iki güvenlik görevlisinin dikkati ve emniyet güçleriyle kurduğu hızlı iletişim sayesinde yakalandı. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, şüphelinin yakalanmasında kritik rol üstlenen personeli kutlayarak, hizmet özendirme primi verdi.

Olay, 11 Ağustos gecesi Emirbeyazıt Mahallesi Kurşunlu Meydanı çevresinde meydana geldi. Bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağı, yoldan geçen bir kişi tarafından çakmakla ateşe verildi. Sabah iş yerlerini açtıklarında bayrağın yakıldığını gören mağaza sahiplerinin ihbarı üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin görüntülerine ulaştı.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Türk bayrağına yönelik eylemi kınayarak, "Ay yıldızlı bayrağımız hepimizin ortak onuru ve en net kırmızı çizgimizdir" dedi. Aras, sürecin adalet önünde hak ettiği şekilde sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

ŞÜPHELİYİ İKİ BELEDİYE GÖREVLİSİ TEŞHİS ETTİ

Olay görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Menteşe Belediyesi'nde görevli iki güvenlik görevlisi önemli bir ayrıntıyı fark etti.

Görevliler, görüntülerdeki kişinin belediye binası önündeki Yalabık Parkı'nda olduğunu teşhis etti. Durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildiren güvenlik görevlileri, şüphelinin bulunabileceği yeri de polis ekipleriyle paylaştı. Bu bilgilendirme üzerine Yalabık Parkı'na yönelen ekipler, A.A'yı (31) gözaltına aldı.

DUYARLI PERSONELE HİZMET ÖZENDİRME PRİMİ

Şüphelinin kısa sürede yakalanmasında belirleyici katkı sağlayan iki özel güvenlik görevlisini gösterdikleri dikkat, sorumluluk ve hassasiyet dolayısıyla kutlayan Başkan Aras, personele hizmet özendirme primi verdi.