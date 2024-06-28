Bayraklı Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisleri Açıyor

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(İZMİR)- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seçim vaatleri arasında yer alan kentsel dönüşüm ofislerini hayata geçiriyor. 24 mahallenin tamamına hizmet verecek ofislerde, yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm, imar uygulaması ve inşaat hakları gibi bilgiler verilecek ve vatandaşların talepleri ve öneriler alınacak. Açılacak ofislerde incelemelerde bulunan Başkan Önal, "Vatandaşımızın istediği kentsel dönüşümü hayata geçirmek için süreci hep birlikte yürüterek üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Cengizhan, Nafiz Gürman ve Postacılar mahallelerinde kentsel dönüşüm ofisleri açıyor. Uzman ekipler, yerinde ve kentsel dönüşüm konularında vatandaşı bilgilendirecek. Aynı zamanda talepleri ve önerileri dinleyip, imar uygulaması ve inşaat haklarını anlatacak. Bu kapsamda Cengizhan Mahallesi'ndeki Ekrem Akurgal Parkı içinde bulunan kafeteryada, Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki Taziyeevi ve Kültür Merkezi'nde ve Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde kentsel dönüşüm ofisleri kurulacak. Ofisler, belirli gün ve saatlerde hizmet verecek. Çalışma programı ise belediyenin sosyal medya hesapları ve muhtarlıklar aracılığıyla duyurulacak.

"Vatandaşın hayalindeki dönüşüm olacak"

Açılacak ofislerde incelemelerde bulunan Başkan Önal, "Seçim döneminde süreci vatandaşlarımızla birlikte yürüteceğimizin ve vatandaşın istemediği hiçbir adımın atılmayacağını söylemiştik. Açacağımız ofislerle ilçe sakinlerimizi dinleyeceğimizi, taleplerini, önerilerini alacağımızı ve bu doğrultuda hayal edilen kentsel dönüşümü hayata geçirmek için üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu sözümüzü tutarak, açacağımız dönüşüm ofislerinde uzman ekiplerimiz vatandaşlarımızı bilgilendirecek, yerinde dönüşümü anlatacak, teknik konularda destek sağlayacak" dedi.

"Süreci birlikte yöneteceğiz"

Önal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra da merkezi hükümet noktasında ne yapılması gerekiyorsa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile de görüşüp, İstanbul'da tanınan 'Yarısı Sizden Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanyası'nı İzmir'de de sürdürmeleri için talepte bulunarak takipçisi olacağız. Hızlı bir planlama süreci, uygulamalar, kitle etütleri ve devlet destekli uygun kredilerle umuyorum ki; çok kısa sürede depreme dayanıksız yapılarımızı dönüştürecek bir süreci hep birlikte yaşayacağız."