Bayraktar New York\'ta Venezuela Bakanı Vera ile enerji iş birliğini görüştü

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'taki temasları kapsamında Venezuela Hidrokarbonlar Bakanı Paula Henao Vera ile bir araya geldi. Görüşmede petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarında atılabilecek somut adımlar ile yeni iş birliği fırsatları ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "New York temaslarımız kapsamında, Venezuela Hidrokarbonlar Bakanı Sayın Paula Henao Vera ile bir araya geldik" dedi.

Bayraktar, "Görüşmemizde petrol, doğal gaz ve madencilik faaliyetlerinde atabileceğimiz somut adımları ve yeni fırsatları detaylıca ele aldık. Venezuela ile derinleşen ilişkilerimizden aldığımız güçle her iki ülkenin potansiyelini birleştirerek enerji alanındaki iş birliklerimizi çok daha ileri bir noktaya taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.