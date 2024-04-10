İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili dönüşünde Ankara ve İstanbul'daki bazı güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelge" kapsamında, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılması için bazı araçların geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar seyrine izin verilmeyeceğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"İstanbul İstikametine D100 karayolu ve O3 otoyolunda Kırklareli'nden itibaren, D110 karayolunda Tekirdağ'dan itibaren, O4 ve D750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya'dan itibaren, D100 karayolunda Amasya ili Merzifon'dan itibaren, D160 ve D750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O5 otoyolu, D575 ve D595 karayolunda Bursa'dan itibaren, D650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren, Ankara İstikametine, D300 karayolunda İzmir ilinden Afyonkarahisar'a kadar, D260 karayolunda Afyonkarahisar ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar, D200 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden Ankara'ya kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir."
Bakan Yerlikaya, bu tür araçları kullananların açıklamayı gözeterek seyahat etmelerini istedi.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı: Bayram tatili dönüşünde bazı araçların geçişi yasak - Son Dakika
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